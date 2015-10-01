Ortadoğu Dörtlüsü harekete geçti



AB Dış İlişkiler ve Savunma Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, İsrail ile Filistin arasındaki barış çabalarının güçlendirileceğini açıkladı. Mogherini "BM, AB, ABD ve Rusya'nın oluşturduğu Ortadoğu Dörtlüsü'nün harekete geçmemesi halinde radikalizmin önemli bir kaynağının sadece bölgeye değil, dünya geneline yayılabileceğini" söyledi.

New York'ta Ortadoğu Dörtlüsü'nün bir araya geldiği buluşmanın ardından açıklamalar yapan AB yetkilisi Mogherini, "Bu kriz on yıllardır sürüyor. Ancak şu anda meşgul olduğumuz krizlerden hala çözebileceğimiz biri" diye konuştu.

Dörtlü, çözüm çabalarına hız kazandırmak için Arap ülkeleri ile de bağlantıya geçiyor. Bu amaçla ikinci tur görüşmelere Mısır, Ürdün, Suudi Arabistan'ın temsilcileri ile Arap Birliği Genel Sekreteri de davet edildi. Dörtlü, komşu Arap ülkelerini görüşmelere dahil ederek İsrail ile Filistin üzerindeki baskıyı artırmayı umuyor.

Filistin lideri Mahmud Abbas, BM Genel Kurulu'nda dün yaptığı konuşmada, İsrail'in 1993 yılındaki anlaşmayı ihlal etmeye devam etmesi halinde, Filistinlilerin anlaşmaya bağlı kalan tek taraf olmayacağını söylemişti. Abbas'ın Oslo Anlaşması'ndan çekildiklerini açıklaması, Ortadoğu barış sürecine büyük darbe indireceği gerekçesiyle endişeye yol açtı.