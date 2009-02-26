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Dünya

Ortadoğu arabulucuları Türkiye'nin izinde

İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlığa çözüm bulmak için çalışmış eski arabulucular, Hamas ile temas istiyor

26 Şubat 2009 02:00

* İsrail ile Filistin arasındaki anlaşmazlığa çözüm bulmak için çalışmış eski arabulucular, Ortadoğu'da barış için Hamas ile doğrudan temasın gerekli olduğunu belirtti.

* Türkiye, bölgedeki arabuluculuk çalışmalarında Hamas'ı da muhatap kabul ettiği için batıdan yoğun eleştiri alıyordu

Erdoğan: Hamassız çözüm olmaz

İngiliz Times gazetesine açık mektup yazan eski İsrail Dışişleri Bakanı Şlomo Ben-Ami, BM'nin eski Ortadoğu Temsilcisi Alvaro de Soto, AB'nin eski Bosna Özel Temsilcisi Paddy Ashdown ve Kamboçya'da barış müzakereleri için tayin edilen Avustralya'nın eski Dışişleri Bakanı Gareth Evans, "Hamas'ı dışarıda tutan siyasetin başarısız olduğunu" vurguladı.

Açık mektupta, "Eski barış müzakerecileri olarak bizler için, sonuç vermeyen tecrit stratejisini terk etmek ve Hamas'ı siyasi sürece dahil etmek hayati önem taşımaktadır" diyen eski müzakereciler, İsrail ile Filistinliler arasındaki barışın, Gazze Şeridi'nin kontrolünü elinde bulunduran ve ekonomik ambargo, siyasi boykot ve askeri müdahalelere rağmen destek almayı sürdüren Hamas'sız mümkün olmadığını ifade etti.

Açık mektupta, mevcut yaklaşımın işe yaramadığı ve yeni bir strateji bulunması gerektiği belirtildi ve "evet, çatışmanın son bulması için Hamas İsrail'i tanımalı, ama bu bir siyasi süreçte olmalı" denildi.

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