Ortadirek Tiyatrosu'ndan Ahmed Arif, Orhan Kemal ve Nazım Hikmet için "Şiirler Konuşuyor" oyunu

Avcılar Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı'nda bulunan Nazım Hikmet ve Ahmed Arif heykelinin önünde edebiyatın 3 önemli ismi Ahmed Arif, Orhan Kemal ve Nazım Hikmet anıldı.

Türkiye'de ilk kez üç şairin ortak dili bir sahnede buluştu. Osman Genç'in yönettiği "Şiirler Konuşuyor" adlı oyun Ortadirek Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelendi. Oyun öncesi tiyatro etkinliği duyurusu ilanı, oyuncular tarafından sokaklarda nostaljik bir esintiyle yapıldı. Avcılar Erol Mumcu Kültür ve Sanat Parkı'nda bulunan Nazım Hikmet ve Ahmed Arif heykelinin önünde edebiyatımızın üç çınarı Ahmed Arif, Orhan Kemal ve Nazım Hikmet anıldı. Şair İbrahim Karaca'nın konuşmasıyla başlayan etkinlik, Müzisyen Ufuk Çoban ve Mehmet Karabudak'ın türküleriyle son buldu.

3 Haziran anmasını geçtiğimiz sene de yoğun katılımla gerçekleştiren Ortadirek tiyatrosu, Osman Genç'in yönetmenliğinde her sene sanatseverlerle buluşuyor.