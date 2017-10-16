Ortaca'daki güreşlerde şampiyonlar belli oldu

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Ortaca İlçesi\'nde, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ortaca-Dalyan Yağlı Güreşleri\'nde başpehlivanlığı İsmail Balaban alırken, Dünya Plaj Güreş Şampiyonası\'nın galibi, İranlı Pavda Rahmani oldu.

Ortaca Belediyesi tarafından Dalyan Stadı\'nda düzenlenen Ortaca-Dalyan Yağlı Güreşleri\'ne 13 kategoride, 280 güreşçi katılırken, 3 gün önce başlayan Dünya Plaj Güreş Şampiyonası\'nda ise 20 ülkeden 200\'ün üzerinde sporcu güreşti. Cuma günü başlayan Dünya Plaj Güreş Şampiyonası\'nda final karşılaşmaları, 3\'üncü Ortaca Yağlı Güreşleri\'nin yapıldığı sahada dün gerçekleşti. Etkinliğe Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Beyağaç Kaymakamı Necdet Özdemir, Ortaca Belediye Başkanı CHP\'li Hasan Karaçelik, Dalaman Belediye Başkanı CHP\'li Muhammet Şaşmaz, Beyağaç Belediye Başkanı AK Parti\'li Mustafa Akçay, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Dünya Güreş Birliği (UWW) Başkanı Lenad Lalovic, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Gürbüz, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Evren Ekmekçi, Türkiye Güreş Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi İnanç Güçlü, güreş ağası Hayrettin Tuncer, Avrupa Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yakşi\'yle yerli ve yabancı çok sayıda seyirci katıldı. Başpehlivanlık için İsmail Balaban ile Hamza Köseoğlu karşılaştı. Rakibini yenen İsmail Balaban, başpehlivanlığı kazandı. Dünya Plaj Güreş Şampiyonası\'nın finalinde ise Türk güreşçi Hakan Aydoğan ile güreşen İranlı Pavda Rahmani birinci oldu. Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi.

Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, etkinliği geleneksel hale getirmeyi arzuladıklarını belirterek, şunları söyledi:

\"Ata sporumuzu yaşatmak amacıyla çaba gösteriyoruz. Yağlı güreşlerimizi de Dünya Plaj Güreş Şampiyonası vesilesi ile tüm dünyaya tanıtmış olcağız. Gördüğünüz gibi güreşlerimize bu yıl daha da fazla ilgi oldu. Bunun geleneksel hale getirilmesi bizim açımızdan bir zorunluluk, bir görev haline dönüştü. Belediyelerin ata sporunu yaygınlaştırmak ve yaşatmak gibi sosyal bir görevi var\" dedi. Türkiye Güreş Federasyonu Ege Bölge Temsilcisi İnanç Güçlü, ata sporu güreşi daha ileri seviyeye taşımak için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti. Güçlü, \"Dünyaca ünlü İztuzu Plajı\'nda Türkiye klasmanındaki Kırkpınar\'ın ilk 32\'si güreşti. Onun dışında tüm boylarda 280 yağlı güreşçi, 20 ülkeden 200\'ün üzerinde sporcu ile organizasyonumuzu yaptık.\"

Başpehlivanlığı kazanan İsmail Balaban, önümüzdeki yıl da aynı karşılaşmalara katılarak, 3\'üncü kez birincilik kazanmak istediğini belirtti. Ortaca Dalyan Yağlı Güreşleri\'nde ağalığı bu yıl da kıyasıya geçen artırma sonrasında 148 bin lirayla alan Hayrettin Tuncer, \"Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yağlı güreşlerin ilçemizde yapılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah ata sporumuz olan yağlı güreşler her geçen yıl büyüyerek ve güçlenerek devam edecek\" dedi.



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