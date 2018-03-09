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Ortaca açıklarında kaybolan tekne ve içindekiler bugün de arandı

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Ortaca ilçesi açıklarında battığı tahmin edilen teknenin içinde bulunan 2 kişi için başlatılan arama çalışmaları, bugün de sürdürüldü

09 Mart 2018 01:14

Cihan KAYA/ORTACA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Ortaca ilçesi açıklarında battığı tahmin edilen teknenin içinde bulunan 2 kişi için başlatılan arama çalışmaları, bugün de sürdürüldü. Arama çalışmalarından sonuç alınamadı.
\'Aquabellatrix\' isimli, 8 metrelik teknede bulunan tekne sahibi İsmail Murat Edirnecik ve arkadaşı Atilla Dündar, 1 Mart Perşembe günü Fethiye Limanı\'ndan denize açıldı. İkili, bir süre sonra teknenin su aldığını ve battığını bildirerek, yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine bölgede başlatılan arama çalışmaları, ara verilmeden sürdürülüyor. Teknede bulunanların yakınlarının ise sahilde sessiz bekleyişleri devam ediyor. 3 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, AFAD, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından karadan, dalgıç ekipleri ile de denizaltından 8 gündür yürütülen çalışmalar sonunda bugün de tekneye ya da içinde bulunanlara dair bir ize ulaşılamadı.
Arama çalışmalarıyla ilgili açıklama yapan Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, \"8 gündür devam eden çalışmalar sonunda her hangi bir ize ulaşılamadı. Hava şartları elverdiğince çalışmalarımızı gece gündüz sürdürüyoruz. Ancak bir emareye rastlamadık. İnşallah en kısa zamanda bir neticeye ulaşacağız\" dedi.

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