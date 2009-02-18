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Ortaç 'Davos' esprisi yapmış!

Şarkıcı Serdar Ortaç, eski sevgilisiyle ilgili sözlerinin espri olduğunu öne sürdü.

18 Şubat 2009 02:00

Şarkıcı Serdar Ortaç, eski sevgilisiyle ilgili sözlerinin espri olduğunu öne sürdü.

Ortaç, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sahne aldığı Esentepe Airport Bar’da aşk hayatıyla ilgili olarak sahneden seyircilere “Bu yıl da sevgilim yok, geçen yıl sevgilim vardı. Fakat Musevi çıktı, devam edemedi, ayrıldık” demişti. 

Serdar Ortaç'a yakışmadı!

Milliyet'in haberine göre sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia eden Ortaç, daha önce askere giden İsrailli sevgilisi Shimbrit Debby’yle ayrılığı hakkında sahnede espri yapmaya çalıştığını söyledi. Ortaç, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın Davos zirvesi sırasında İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Perez’le arasında yaşanan kavganın ardından oluşan gerginlikle ilgili espri yapmak istediğini anlattı ve hiç bir zaman ayrımcılığı onaylamadığını savundu. Ortaç, “İnsan, Musevi diye sevdiğinden ayrılır mı?

Gündemdeki yanlış bir izlenim hakkında iğneli bir espri yapmak istedim, demek ki anlatamamışım” diye konuştu.

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