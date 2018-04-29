T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

'Orta yaşlı erkeklerin 10'da birinin kalbi 10 yıl daha yaşlı'

İngiltere'de yapılan bir araştırma, 50 yaşındaki her 10 erkekten birinin kalbinin 10 yıl daha yaşlı olduğunu ortaya koydu.

29 Nisan 2018 20:30

İngiltere'de yapılan bir araştırma, 50 yaşındaki her 10 erkekten birinin kalbinin 10 yıl daha yaşlı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre bu durum kalp krizi ve felç riskini artırıyor.

İngiltere Kamu Sağlığı'nın 1,2 milyon kişinin cevaplarını baz alarak gerçekleştirdiği 'Kalp Sağlığı Testi'ne 50 yaşında olan 33 bin erkek katıldı.

Aynı kurum ayrıca sadece bu ay İngiltere'de 7 bin 400 kişinin kalp rahatsızlığı ya da felç yüzünden hayatını kaybedeceğini tahmin ediyor.

Kalp hastalığı erkekler arasında bir numaralı ölüm sebebiyken kadınlar arasında ikinci sırada yer alıyor.

Bu ölümlerin çoğunun önlenebilir olduğu tahmin edilirken dörtte birinin 75 yaş altında gerçekleştiği belirtiliyor.

Kaynak: İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi

Araştırmaya göre ankete katılanların yarısı tansiyonunu bilmezken İngiltere'de 5,6 milyon insan farkında olmadan yüksek tansiyon ile yaşıyor.

Bunun son derece kaygı verici olduğu ortaya konuyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AraştırmayaKamu SağlığıSağlığı TestiUlusal Sağlık Sistemi</p><p>Araştırmaya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24