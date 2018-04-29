'Orta yaşlı erkeklerin 10'da birinin kalbi 10 yıl daha yaşlı'

İngiltere'de yapılan bir araştırma, 50 yaşındaki her 10 erkekten birinin kalbinin 10 yıl daha yaşlı olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya göre bu durum kalp krizi ve felç riskini artırıyor.

İngiltere Kamu Sağlığı'nın 1,2 milyon kişinin cevaplarını baz alarak gerçekleştirdiği 'Kalp Sağlığı Testi'ne 50 yaşında olan 33 bin erkek katıldı.

Aynı kurum ayrıca sadece bu ay İngiltere'de 7 bin 400 kişinin kalp rahatsızlığı ya da felç yüzünden hayatını kaybedeceğini tahmin ediyor.

Kalp hastalığı erkekler arasında bir numaralı ölüm sebebiyken kadınlar arasında ikinci sırada yer alıyor.

Bu ölümlerin çoğunun önlenebilir olduğu tahmin edilirken dörtte birinin 75 yaş altında gerçekleştiği belirtiliyor.

Kaynak: İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi

Araştırmaya göre ankete katılanların yarısı tansiyonunu bilmezken İngiltere'de 5,6 milyon insan farkında olmadan yüksek tansiyon ile yaşıyor.

Bunun son derece kaygı verici olduğu ortaya konuyor.