Orta vadeli ekonomik plan açıklanıyor

Ekonomi Bakanı Ali Babacan orta vadeli ekonomik planla ilgili olarak hedeflerinin 2010 yılında büyümeye girmek, 2011 yılında ise büyümeye ivme kazandırılması olduğunu ifade etti.



Babacan orta vadeli ekonomik planla ilgili gerçekleştirilen çalışmaların içinde tüm kamu kuruluşlarının bulunduğunu, başbakanın liderliğinde bakanlarla defalarca toplantı gerçekleştirdiğini ifade etti.



2009 yılının 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana yaianan en derin durgunluk dönemi olduğunu ifade eden Babacan, orta vadeli ekonomi programı ile ekonomin güçleneceği belirtildi



Babacan 2010 yılında itibaren Türkiye'nin büyüme dönemine gireceğini, 2011 yılında ise büyümenin ivme kazanacağını planladıklarını ifade etti.



Avrupa Birliği'nde 2010 yılı için ekonomik büyümenin gerçekleşemeyeceğini belirten Babacan, Türkiye için önemli bir pazar olan AB'nin bu durumuna dikkat çekilmesi gerektiğini ifade etti.



Japonya, ABD, Kanada gibi gelişmiş ülkelerde ve AB'de işsizliğin önümüzdeki yıllarda da artacağını ifade eden Babacan, kamu açığı ABD'de 2009 yılında şu an yüzde 13,9'a, İngiltere'de yüzde 10'dan fazla, Almanya'da yüzde 4,6 ve birçok ülkede artarak devam ettiğini, bu durum Türkiye'nin borç stoğu için olumsuz bir durum olduğunu vurguladı.



Dünya ekonomisinde nispi bir toparlanma görüldüğünü belirten Babacan, bölgelere göre farklı bir süreç ve hızla bu iyileşmenin gerçekleştiğini belritti.



Bir çok ülkenin orta vadeli planları hazırladığı ve üzerinde çalıştığını



Türkiye ekonomisi



Babacan küresel kriz Türkiye'yi küresel kriz, finansman ve bankacılık yolunda etkilediğini belirtti.



İhracatın son dönemdeki düşüşü, Türkiye'nin ihracattaki düşüşünün miktar açısından yüzde 10 olduğunu ifade eden Babacan, küresel finansal alanında da önemli bir sıkıntı yaşandığını, kolay ulaşılan dış finansman da sorun yaşandığını ifade etti.



Ekonomik büyüme



2009 yılının ilk çeyreğinde yüzde -14, ikinci çeyreğinde yüzde -7 olan büyüme oranlarının bu eğilimin şeklinde devam edilmesinin beklendiğini ifade eden Babacan, son çeyrekte pozitif büyümenin muhtemel olacağının söyledi.



Babacan 2010 itibariyle büyümenin artıya geçeceğini beklediklerini belirtti.





Sürecek...

