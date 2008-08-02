Orta sahaya sürpriz isim

Tempo24 -





Fenerbahçe ön libero transferinde mutlu sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, İspanyol ekibi Racing Santander'de forma giyen Gonzalo Colsa ile imza aşamasına geldi..



Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'nin, İspanya La Liga'da Racing Santander forması altında mücadele eden Gonzalo Colsa ile anlaşma sağladığı öğrenildi. Mehmet Aurelio'nun boşluğunu doldurmak için uzun zamandır ön libero transferinde Marcos Senna, Xabi Alonso ve Albelda gibi isimleri kadrosuna katmak için uğraşan Fenerbahçe, 29 yaşındaki oyuncuyla anlaşarak bu mevkiideki sorununu çözmüş oldu. Son iki sezonda forma giydiği 36 maçta 4 gol atan 1.85 boyundaki tecrübeli oyuncu ile imza aşamasına gelindiği ve bu transfere kesin gözüyle bakıldığı öğrenildi.



ARAGONES'İN ESKİ ÖĞRENCİSİ

Daha önce Atletico Madrid, Mallorca ve Real Valladolid takımlarında forma giyen İspanyol oyuncu, 2006-2007 sezonunda Atletico Madrid'den Racing Santander'e transfer oldu. İspanyol ekiplerinden başka hiçbir takımda oynamayan Colsa, Atletico Madrid forması giydiği 2001-2002 sezonunda Luis Aragones'in öğrencisi idi. 2002- 2003'te ise Atletico Madrid'den Real Valladolid'e transfer oldu.



