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Dünya

ORTA KULAK İLTİHABINA ANTİBİYOTİĞİN ETKİSİ AZ NEW YORK (A.A)

17 Kasım 2010 14:15

-ORTA KULAK İLTİHABINA ANTİBİYOTİĞİN ETKİSİ AZ NEW YORK (A.A) - 17.11.2010 - Çocuklarda sık rastlanan orta kulak iltihabını tedavi için antibiyotiğe başvurmanın çok da etkili olmadığı ortaya çıktı. ABD'de 10 yıldır yapılan araştırmaların sonuçlarını inceleyen bilimadamları, orta kulak iltihabı tedavisinde antibiyotiğin etkisinin, hiç ilaç kullanmamakla neredeyse aynı olduğu kanısına vardı. Araştırmacılardan Dr. Tumaini Coker, antibiyotik verilmeyerek ishal gibi antibiyotiğin sık rastlanan yan etkilerinin de engellenmiş olacağını vurguladı. Araştırmacı, enfeksiyonun başlangıcında antibiyotik yazılmasının çocuğun biraz daha çabuk iyileşmesini sağlayabileceğine ancak döküntü, ishal gibi yan etkilerin görülme riskini artırabileceğine dikkati çekti.

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