"Orta koltuğu boş bırakmak uçakta Covid-19 riskini azaltıyor"

Yapılan yeni bir araştırma uçaklarda yeni tip Koronavirüs (Covid-19) bulaşma riskini azaltmak için iki koltuk arasında bir boş koltuk tutulmasının önemine ışık tuttu. Araştırmaya göre, orta koltuğu boş bırakmak uçakta Covid-19 bulaşma riskini azaltıyor.

Independent'ta yer alan habere göre, MIT bünyesindeki Sloan İşletme Fakültesi’nde görevli Arnold Barnett ve George Eastman'ın hazırladığı "Havayolu yolcuları arasında Covid-19 riski: Orta koltuk boş bırakılmalı mı?" başlıklı çalışma uçaklarda bulaşma riskini azaltmanın yollarını ele aldı.

Geçen aylarda uçaklarda Covid-19 bulaşma oranının 4.300’de 1’den 7.700’de 1’e düştüğünü açıklayan bilim insanları orta koltuğu boş bırakmanın önemine dikkati çekti.

Çalışma, iki sık kullanılan uçak olan Airbus 320 ve Boeing 737'nin ekonomi sınıfında oturan yolcular baz alınarak yapıldı. Bu uçaklarda her sırada 6 koltuk bulunuyor. 3'er koltuk arasına koridor yer alıyor.

ABD’de 1 Temmuz itibariyle, American Airlines, Spirit, United Airlines ortadaki koltuklara da yolcu kabul ediyor. Delta, JetBlue, Southwest Airlines ise orta koltukları boş bırakıyor.