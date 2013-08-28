Orta Doğu'da hangi ülkenin askeri gücü, hangi pozisyonda?

Çeviri: Varsan Çekiç

BBC, ABD, İngiltere ve Fransa'nın Orta Doğu'da bulunan ve Suriye'ye olası bir askeri müdahalede, kullanılabilecek askeri güçlerini değerlendirdi.

İşte Suriye'ye yapılabilecek askeri müdahale için kullanılabilir güçler:

ABD

Doğu Akdeniz'de denizaltılardan da fırlatılabilen kruz füzeleri ile donatılmış, USS Gravely, USS Ramage, USS Barry ve USS Mahan adlı 4 destroyer bulunuyor.

Türkiye'deki İncirlik ve İzmir hava üsleri, gerçekleştirilebilecek hava saldırıları için kullanılabilir

İki uçak gemisi: USS Nimitz ve USS Harry S Truman

İngiltere

Bölgede bulunan Trafalgar sınıfı denizaltıdan kruz füzeleri fırlatılabilir.

Önceden bölgeye konuşlanmış ve içerisinde helikopter gemisi HMS Illustrious ve fırkateynler HMS Montrose ve HMS Westminster'ı bulunduran kraliyet donanması birliği.

Kıbrıs'ta bulunan hava üssü de kullanılabilir durumda.

Fransa

Uçak gemisi Charles de Gaulle şu anda Güney Fransa'daki Toulon şehrinde bulunuyor.

Raffale ve Mirage sınıfı savaş uçakları, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Al Dhahra hava üssünden operasyonlara dahil olabilir.