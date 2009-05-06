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Dünya

Orta doğu için yeni plan 5-6 haftaya

06 Mayıs 2009 13:16

Uluslararası Orta Doğu dörtlüsünün temsilcisi Tony Blair, dörtlünün 5 ya da 6 hafta içinde İsrail-Filistin barış görüşmeleri için yeni bir plan sunacağını açıkladı.

Eski İngiltere Başbakanı Blair, Filistinli gazetecilere yaptığı açıklamada, planın ABD Başkanı Barack Obama yönetiminin üst düzey yetkilileri tarafından hazırlandığını, kendisinin ayrıntıları bilmediğini söyledi.

Obama yönetimi İsrail'in yanı sıra bir Filistin devleti kurulması için çalışacağına söz vermişti.

Obama, bu ay Filistin, İsrail ve Mısır liderleri ile görüşecek.

Blair, bu görüşmelerden sonra dörtlünün, yeni stratejiyi tartışmak ve açıklamak için Washington'da toplanacağını söyledi.

Orta Doğu dörtlüsü ABD, BM, AB ve Rusya'dan oluşuyor.

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