-ORTA DİREĞİN "HAWAİİ"Sİ İNCEKUM MARMARİS (A.A) - 24.07.2011 - Marmaris'in Çamlı köyünde bulunan, turkuaz rengindeki denizi ve altın sarısı kumları nedeniyle dünyaca ünlü Hawaii plajlarına benzetilen İncekum, yaz aylarında orta gelirli vatandaşın akınına uğruyor. Marmaris'e yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve kumlarının inceliği nedeniyle "İncekum" ismi verilen plaj, yöre halkının ilk tercihleri arasında yer alıyor. İncekum'a gidenler çam ağaçlarının altında oturup, bir kaç adım sonra turkuaz rengindeki berrak suda yüzme fırsatını yakalıyor. Çamlı köyü muhtarı Özkan Kalkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İncekum'un bir çok insan için tutku haline geldiğini söyledi. İncekum'u orta gelir düzeyine sahip yerli halkın ve bölgeye misafirliğe gelen vatandaşların tercih ettiğini belirten Kalkan, "Yabancı turiste ihtiyacımız yok. Bizim halkımız plajı dolduruyor. Zaten bir çok aile de yabancı turist olmadığı için İncekum'a geliyor. İnsanlar gün boyunca iç içe oturmasına rağmen aynı kültür ve geleneklerden olduğu için hiçbir sorun çıkmıyor. Yabancı turistlerin İncekum'u tercih etmemesi için fazla tanıtım yapmıyoruz" dedi. Köyün karşı tarafında yer alan Sedir Adası'ndaki altın sarısı kumların İncekum Plajı'nda da bulunduğuna dikkati çeken Kalkan, bu özelliğin suya berraklık ve turkuaz bir görünüm sağladığını belirtti. Plajda seyyar tuvalet, duş ve soyunma kabinleri bulunduğunu anlatan Kalkan, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na yaptıkları başvurunun kabul edildiğini ve İncekum'un "C tipi" mesire yeri ilan edildiğini bildirdi. Yer bulmanın zor olduğu plaja hafta sonu gelenlerin sayısı bini geçiyor. Mangal yakmanın yasak olduğu koyda, vatandaşlar evlerinde hazırlayıp getirdikleri yiyecekleri tüketiyor. Bazı aileler ise yemeklerini birbirleriyle paylaşarak arkadaşlıklar kuruyor. -PLAJA TRAKTÖR RÖMORKLARINDA YOLCULUK- İncekum Plajı'na gitmek isteyenler, Marmaris-Gökova karayolunun 13. kilometresinden sonra Çamlı köyüne giriş yapması gerekiyor. Köy içerisinden geçtikten sonra asfaltla kaplı yoldan yaklaşık 5 kilometre daha gidildikten sonra plajın bulunduğu koyun girişine ulaşılıyor. Buradaki park alanına araçlarını bırakan tatilciler 3 lira giriş ücreti ödedikten sonra sıradaki traktörün römorkuna binerek kısa bir yolculuğun ardından İncekum'a ulaşıyor. İsteyenler çam ve zeytin ağaçlarının gölgesine hasırlarını yada kilimlerini sererek otururken, kimileri de kumsaldaki şezlonglara uzanıyor. Genelde kahvaltı ve öğlen yemeğini burada yemeği tercih eden ziyaretçiler, sık sık dibi görünen denize girerek serinliyor. Denizde yüzmekten yorulan yetişkinler ağaç gölgelerinde şekerleme yaparken, çocuklar ise plaja adını veren ince kumlarla oynuyor.