Orta Asya'nın en yüksek binası Nestone, yeryüzüne "Reynears Türkiye" cephesinden bakıyor

ÖZBEKİSTAN’IN YENİ ‘CEPHESİNİ’ REYNAERS TÜRKİYE TASARLIYOR

Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te yapımı devam eden Tashkent City projesi başkentin en büyük projesi. Başkentin kalbi olarak nitelendirilen projenin 1.5 hektarlık alanında yer alan Nestone ise Orta Asya’nın en yüksek binası olarak nitelendiriliyor. Toplamda 8 parselden (lot) oluşan tüm projenin 3. ve 4. parsellerindeki inşaatlar, Türk mühendislere, mimarlara ve yatırımcılara emanet.

Tamamlandığında 266,5 m yüksekliği ile bölgenin en büyük yapısı olacak Nestone ve bölgenin ilk alışveriş merkezi Tashkent Mall projelerinde mimari de yatırımcı da, cephe giydirme de Türkler tarafından yapılıyor.

Toplamda sekiz parselden oluşan Tashkent City projesinin 3 ile 4’üncü parselinde yer alan ve Türk mimarları tarafından tasarlanan projelerin cephe sistemlerini Reynaers Alüminyum Türkiye tedarik ediyor. Üçüncü parselde yer alan ve şu anda yapımı devam eden Tashkent Mall alışveriş merkezi projesinin tüm giydirme cephe sistemlerini yapıya özel tasarlayan Reynaers Alüminyum, 4’üncü parselde bulunan, tamamlandığında orta Asya’nın en yüksek binası olarak adlandırılan Nestone projesi için de özel cephe sistemleri tasarlamış. Bittiğinde 266.5 metre yüksekliği ile Özbekistan’da bir ilke imza atacak proje için Türk mühendisler, mimarlar ve cephe danışmanları çalışıyor.

ÖZBEKİSTAN’IN EN YÜKSEK BİNASININ CEPHESİNİ GİYDİRİYOR

Yapımı devam eden ve bittiğinde sadece Özbekistan değil, Orta Asya’nın en yüksek binası olan Tashkent City Nestone ve Tashkent Mall projeleri hakkında bilgi veren Reynaers Alüminyum Türkiye Genel Müdürü Zafer Güldoğan ‘’Belçika menşeili alüminyum sistem firması Reynaers Alüminyum’un Türkiye ofisi olarak Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok yerinde uygulayıcı partnerlerimizle beraber proje yapmaktayız. Bir mühendislik firması olan Reynaers, yapıların cephelerinde kullanılan alüminyum sistemlerinin tasarımını ve tedariğini gerçekleştiriyor. Her bir projeyle özel olarak ilgileniyoruz. Projenin başından itibaren sürece dahil olup proje tamamlanana kadar süreçte yer alıyoruz. Yatırımcı, yüklenici, projenin mimarı, cephe danışmanı ve bununla beraber alüminyum sistemlerin imalat ve uygulamalarını gerçekleştiren uygulayıcı bayilerinin yer aldığı tüm proje aktörleri ile beraber süreci yürütüyoruz’’ dedi.

İKİ PROJEDE TOPLAM 1200 TONLUK ALÜMİNYUM KULLANILIYOR

Güldoğan, Özbekistan’daki projelerle ilgili konuşurken, cephe tasarımında, tüm iklim koşullarını, binanın yüksekliğini, kapladığı alanı, rüzgarın gücünü ve buna benzer bir çok koşulu göz önünde bulundurduklarını belirtti. Yapının öznel koşullarına göre cephe sistemleri geliştirdiklerini ifade eden Güldoğan, cephe sistemi geliştirildikten sonra tüm performans testlerin yapıldığını söyledi.

Güldoğan ‘’Biz Reynaers Alüminyum olarak projelere özel talep edilen ısı, su, hava, rüzgar dayanımı ile beraber yangın, kurşun dayanımı, sismik hareketler gibi tüm performans taleplerine uygun sistem çözümleri üretiyoruz’’ dedi. Güldoğan ‘’Özbekistan’da inşaatı devam eden bu iki proje için yaklaşık 1200 tonluk alüminyum tedarik edildi’’ bilgisini paylaştı.

ISI, SU VE SES YALITIMI, YÜKSEK YANGIN DAYANIMI

Nestone Projesi Cephe Danışmanı Haldun Yılmaz ‘’Bir baza yapısı üzerinde 5 bloktan oluşan proje kapsamında Konut, Ofis, Otel ve Ticari Alanlar bulunmaktadır. Bloklardan 3’ü yüksek yapı olarak tasarlanmıştır. Reynaers firmasının projeye özel üretilen panel cepheleri kullanılarak, fabrikada camıyla birlikte imalatı biten paneller cephelere vinçler yoluyla asılmaktadır. Farklı hareketler ile pek homojen olmayan cepheler, panel sistemi sayesinde hızlı, standart ve yüksek kalite özelliklerini koruyacak şekilde uygulanmaktadır. Cephe özellikleri arasında, yüksek binada oldukça zorlayıcı olan balkonlar başarılı şekilde çözümlenmiş, kullanıcıyı riske atmayan dar flap kanat sistemleri ile bu yükseklikte doğal havalandırma sağlanmıştır. Kullanıcılar için yangın gibi güvenlik önlemleri yanı sıra, akustik, ısı ve güneş etkileri yüksek yalıtım sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Projede Reynaers tarafından proje özel tasarlanan giydirme cephe ve sürme sistemler kullanılmıştır. Cepheleri kaplayan sistemleri futbol sahasına sermek gerekirse bunun için 20 futbol sahasına ihtiyaç olur’’ diyerek örnek verdi ve projedeki dış cephe yapısı ile ilgili detayları paylaştı.

51’İNCİ KATTAN ORTA ASYA’YA BAKIŞ

Özbekistan’ın Başkenti Taşkent’te yapımı 2021 yılında başlayan, Lot 4 bölgesinde bulunan ve 2024 yılında tamamlanması planlanan Nestone, Özgüven Mimarlık ve Murad Buildings ortaklığı ile inşa ediliyor. Proje tasarımı da Özgüven Mimarlık tarafından yapılan binanın Cephe Danışmanlığını FMT Mühendislik A.Ş. üslenmiş. Yatırımcı, yüklenici, mimarlık ve mühendislik çözümlerini Türklerin gerçekleştirdiği yapının maliyeti 170 milyon dolar civarında. İnşaat maliyetinin yaklaşık %15’ini yapının cepheleri oluşturmaktadır.

‘’DEPREM ÖZBEKİSTAN’IN GERÇEĞİ’’

Proje hakkında bilgi veren yatırımcı firma ortağı ve Özgüven Mimarlık’ın Kurucusu Özgür Özgüven, bölge insanının depremden çok korktuğunu bunun için binanın temelini çok güçlü tasarladıklarını söyledi. Sadece temeli için 60 metre derinliğe kadar inip oldukça sağlam kurgulan sistemin maliyetinin 20 milyon doları bulduğuna dikkat çeken Özgüven, proje tamamlanmadan %70’inin de satıldığını ifade etti.

PROJELERİN KÜNYESİ

Tashkent City /Tashkent Mall Alışveriş Merkezi (Lot 3)

Yatırımcı ve Yüklenici: Hyper Partners

Proje Mimarı: Öncüoğlu Mimarlık

Cephe Sistemleri: Reynaers Alüminyum Türkiye

Cephe Danışmanı: NN Grup Cephe Danışmanlık

Cephe Sistemleri Uygulayıcı: Tuna Yapı

Tashkent City /Nestone (Lot 4)

Yatırımcı: Özgüven & Murad Buildings

Yüklenici ve Proje Mimarı: Özgüven Mimarlık

Cephe Sistemleri: Reynaers Alüminyum Türkiye

Cephe Danışmanı: FMT Cephe Danışmanlık

Cephe Sistemleri Uygulayıcı: Alto Alüminyum