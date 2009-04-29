Orta Anadolu'nun en büyük arkeoloji müzesi Sivas'ta

Sivas Valiliği tarafından törenle açılan müzede toplam 2 bin 487 arkeolojik eser, 5 bin 805 sikke bulunuyor.



Sivas Valiliği tarafından yaklaşık 2 yıl önce başlatılan çalışmalarının tamamlanmasının ardından orta Anadolu'nun en büyük arkeoloji müzesi, törenle açıldı. Müzede toplam 2 bin 487 arkeolojik eser, 5 bin 805 sikke bulunduğu ve bunların kronolojik sıralamaya göre sergilendiği belirtildi.



Yüceyurt Mahallesi'ne bulunan tarihi bina 2 yıllık bir çalışmanın ardından arkeoloji müzesine dönüştürüldü. Valilik tarafından yürütülen çalışmaların tamamlanmasının ardından orta Anadolu'nun en büyük arkeoloji müzesi olma özelliğini taşıyan Sivas Arkeoloji Müzesi bugün il protokolünün katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı. Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi'nin deposundaki çok sayıdaki tarihi eser de arkeoloji müzesine taşındı. Böylece tarihi 7 bin yılı aşan, çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapan Sivas, Atatürk Etnografya ve Kongre Müzesi ile Şarkışla'daki Aşık Veysel Müzesi'nin yanı sıra 3'üncü müzesine kavuşmuş oldu. Müzede Sarissa ve Kayalıpınar kazı alanlarında gün yüzüne çıkarılan Hitit dönemi eserlerin de bulunduğu 2 bin 487 arkeolojik eser ile 5 bin 805 sikke yeraldı. Öte yandan Sivas'ın Hayranlı ve Haliminhanı mevkilerinde yürütülen kazı çalışmalarında bulunan, aralarında 3 toynaklı atın da yer aldığı yaklaşık 10 milyon yıllık fil, gergedan, zürafa, sırtlan, antilop, ceylan ve at fosilleri de müzede sergilenmeye başladı. Müzede kum havuzu, kil tablet çalışmaları, resim çalışmaları, arkeolojik kazı alanı gibi çok amaçlı çocuk eğitim alanları da bulunuyor.



5 bin 965 metrekare alan üzerine kurulan müzenin açılışına katılacağı günler öncesinden duyurulan Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay'ın Sivas programı yurtdışı programı olduğu gerekçesiyle iptal edildi. Açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile Sivas protokolü katıldı. Açılış töreninde bir konuşma yapa Sivas Valisi Veysel Dalmaz, Sivas'ın geçmişte çeşitli uygarlıklara ev sahipliği yapmış önemli illerden biri olduğunu belirterek, ``Bu özelliği ile Sivas zaten müze kent görünümündedir. Bunun yanı sıra açılışını yaptığımız bu arkeoloji müzesinin de kentteki önemli bir boşluğu dolduracağını düşünüyorum'' dedi. (DHA)

