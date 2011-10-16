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Dünya

Orta Amerika'da yağmurlar can alıyor: 45 ölü TEGUCİGALPA (A.A)

16 Ekim 2011 06:00

-Orta Amerika'da yağmurlar can alıyor: 45 ölü TEGUCİGALPA (A.A) - 16.10.2011 - Orta Amerika'da hafta boyunca etkili olan ve en fazla Guatemela'yı vuran, binlerce kişinin evlerini terk etmesine neden olan şiddetli yağışlarda ölü sayısının 45'e yükseldiği bildirildi. Meksika ve Güney Amerika arasında kalan ülkelerde toprak kaymaları, seller ve yıldırım düşmelerine sebep olan şiddetli yağışlar sonucu birçok köyün sular altında kaldığı ve yolların kapandığı belirtildi. Acil servis yetkilileri, yıkıcı fırtınada Pasifik kıyısındaki Guatemala'da 22 kişinin, Honduras'ta da 9 kişinin öldüğünü söylediler. Honduras'ta ölenlerden 2'sinin yıldırım çarpması sonucu öldüğü ifade edildi. El Salvador'da da ölü sayısının 7'ye ulaşmasıyla Devlet Başkanı Mauricio Funes'un ülkede olağanüstü hal ilan ettiği kaydedildi. Nikaragua'da da 7 kişinin öldüğü binlerce kişinin de tahliye edildiği belirtildi.

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