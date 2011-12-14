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Kültür-Sanat

Orson Welles'in Oscar'ı satışa çıkıyor

Ünlü yazar, yönetmen ve oyuncu Orson Welles'in 1941 yılında "Yurttaş Kane" filmiyle kazandığı Oscar ödülü satışa çıkıyor

14 Aralık 2011 02:00


T24 - Ünlü yazar, yönetmen ve oyuncu Orson Welles'in 1941 yılında "Yurttaş Kane" filmiyle kazandığı Oscar ödülü satışa çıkıyor.



CNN'in haberine göre, Welles'in “En İyi Senaryo” dalında aldığı Oscar heykelciği, ABD'nin Los Angeles kentindeki Nate D. Sanders Auctions müzayede evi tarafından internet üzerinden düzenlenecek bir açık arttırmayla satılacak.

Değerinin 1 milyon dolar civarında olduğu sanılan ödül, 2003 yılında yine bir açık arttırmayla satılmak istenmiş, ancak bu girişim, Oscarları dağıtan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin konuyla ilgili hukuki süreç başlatması üzerine başarısızlıkla sonuçlanmıştı.


‘Satmayacağına dair bir anlaşma yok’

Nate D. Sanders Auctions sözcüsü Sam Heller, 2004 yılında alınan hakim kararının “Welles'in ödülü satmayacağına dair herhangi bir anlaşma imzalamadığına” dikkati çektiğini, bu nedenle satışın önünde bir engel bulunmadığını kaydetti.

Heller, açık arttırmada tekliflerin 20 Aralık akşamına kadar alınacağını da belirtti.

Müzayede evi satıcının kimliğini açıklamasa da ödülün Orson Welles'in en küçük kızı Beatrice Welles'in elinde bulunduğu biliniyor. Oscar heykellerinin satılmasına karşı çıkan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi, daha önce ödüllerin satılması yönündeki birkaç girişimi engellemişti. Welles'in 25 yaşındayken senaryosunu yazdığı, yönettiği ve rol aldığı “Yurttaş Kane”, dokuz dalda Oscara aday olmuş, ödülü “En İyi Senaryo” dalında almaya hak kazanmıştı.

Film, geçtiğimiz yıllarda Amerikan Film Enstitüsü tarafından “20. Yüzyılın En İyi Filmi” seçilmişti.


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