-ÖRNEK: BÜTÜN YAZILAR İRADEM DIŞINDA YAZILMIŞ İSTANBUL (A.A) - 22.03.2011 - ''Balyoz Planı'' davasının tutuklu sanığı eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli oramiral Özden Örnek, ''Bütün bu konularla ilgili kimseyle görüşme yapmadım, hiç kimseye emir vermedim. Belge olarak kabul edilen bütün yazılar iradem dışında yazılmış ve ismim iradem dışında kullanılmıştır'' dedi. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada savunmasına başlayan Örnek, bir gazetenin haberiyle başlayan, kamuoyunda ''Balyoz Planı'' olarak bilinen davayla ilgili konuşacağını ve savunmasının yaklaşık 10 saat süreceğini ifade etti. Sözde ''Balyoz Planı'' ve eklerinden, 5-7 Mart'taki plan seminerinden, Suga ve eklerinden, Gölcük Donanma Komutanlığındaki belgelerden haberi olmadığını belirten Örnek, ''Bütün bu konularla ilgili kimseyle görüşme yapmadım, hiç kimseye emir vermedim. Belge olarak kabul edilen bütün yazılar iradem dışında yazılmış ve ismim iradem dışında kullanılmıştır'' diye konuştu. ''Balyoz Planı''nı ilk duyduğu 2010 yılının Ocak ayından itibaren düşündüğü yegane olasılığın ''Ben yapmadığım halde beni bu konuya dahil ettiklerine göre davaya konu olan bütün olay bir sahtekarlıktır'' şeklinde ifade eden Örnek, ''Amaçları bu ülkenin başbakanı dahil herkes tarafından çok iyi bilinmektedir. İşte bu nedenle susmayıp sahtekarların ve sahtekarlarla iş birliği yapanların bütün foyalarını ortaya çıkarma yolunu seçtim. Bu nedenle yegane amacım bütün sahtekarlık kanıtlarını ortaya koymaktır'' dedi. -''KOZMİK ODA KAYITLARINDA BU CD'LER YOK''- Savunmasında CD ve sayısal dosyaların değerlendirmesini yapan Örnek, davanın dayanağını Mehmet Baransu tarafından teslim edilen bavuldan çıkan 19 adet CD'nin oluşturduğunu ancak ellerindeki bilgilere göre CD'lerin seminerden sonra kozmik odada emniyete alınıp saklanması gerekirken bu konuda kayda rastlanmadığını ifade etti. Yürürlükteki talimatlara göre CD'lerin kozmik odaya girdikten sonra kayda geçirilmesi gerektiğini kaydeden Örnek, şöyle devam etti: ''Bu kayıtlar, CD'ler imha edilse de kalırlar. Kayıt defterlerine bakılıyor, kayda geçmiş böyle CD'ler yok. İmha tutanaklarına bakılıyor, keza bu tutanaklarda da yok. Büyük bir olasılıkla bir miktar CD, seminer bittikten sonra bir şekilde yasa dışı yollardan kozmik oda dışına çıkarılmış ve seminerden 7 sene sonunda Mehmet Baransu'ya 19 adet CD verildiği kendisi tarafından ifade edilmiştir. Acaba bu CD'ler 2003 yılında arşive kaldırıldığı iddia edilen CD'ler midir yoksa sahte CD'ler midir?'' Örnek, 1000 sayfalık iddianamede en önemli değerlendirmenin ''Belgelerin gerçeklikleri, kime ait oldukları ve muhteviyatlarının ne olduğu net bir şekilde görülmektedir'' ifadesi olduğunu belirterek, word dosyalarının dosya özelliklerinin mahkemede kullanılmayacağını 2009 yılının Aralık ayında sözde darbe günlükleriyle ilgili olarak savcı Zekeriya Öz'e ifade verirken dile getirdiğini belirtti. -''ASKERİ BİLİRKİŞİ RAPORU BUHARLAŞTI''- Örnek, ''İki ay sonra şimdiki bu davayla ilgili ifade vermeye gittiğimde aynı durumla karşılaştım. Çünkü verdiğim not hiç dikkate alınmamış ve inceleme yapılmamıştı'' dedi. Dosyadaki askeri bilirkişi Ahmet Erdoğan tarafından hazırlanan rapora da değinen Örnek, askeri savcılık tarafından Erdoğan'ın raporuyla beraber Hakan Erdoğan'ın düzenlediği raporun da savcılığa gönderildiğini öğrendiklerini ancak bu raporun dosyada olmayıp ''buharlaştığını'' ifade etti. Ahmet Erdoğan'ın Harp Akademileri'nden mezun olduktan bir yıl sonra bu raporu düzenlediğini, tecrübesi olmadığını söyleyen Örnek, ''Bu bilirkişi 'belgeler gerçekse, şu neticelerin çıkarılması doğrudur' diyor. İddia makamı da 'Bu neticeler çıkarsa belgeler gerçektir' diyor. Bu kısır döngüdür. Nitekim belgelerin gerçekliği kanıtlanmamıştır. Bilirkişi gerçek olmayan bir değerlendirme yapmıştır'' diye konuştu. İddianamede askeri savcılıkça hazırlanan 4 bilirkişi raporu bulunduğunu, iddia makamının en çok değer verdiği raporun Erdoğan'ın hazırladığı rapor olduğunu belirten Örnek, bunun nedenini raporda iddia makamının kurgusuna uygun değerlendirmeler olması olarak açıkladı. Bu raporun ön yargılı yazıldığını, neden sonuç ilişkisine bakılmadan hazırlandığını belirten Örnek, iddianame hazırlanırken bilirkişiler arasındaki çelişkilerin irdelenmediğini söyledi. Savunmasında sivil memurların ifadelerine de değinen Örnek, CD'lerin arşivlendiği iddia edilen kozmik odada CD'lere ait kayıt bulunmadığını, savcılığa teslim edilen belgeler ile kozmik odada arşivlenenlerin aynı olup olmadığının belli olmadığını kaydetti. Duruşma, Örnek'in savunmasıyla devam ediyor.