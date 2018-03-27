Ormanlıkta kendisini ağaca asıp, intihar etti

UŞAK, (DHA) - UŞAK\'ta, 23 yıl fabrika müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan Mesut B. (53), ormanlıkta kendisini ağaca iple asarak, yaşamına son verdi.

Merkeze bağlı Karaağaç köyünden saat 07.30 sıralarında geçenler, ağaçta asılı erkek cesedi görünce, jandarmaya haber verdi. İhbarla ormanlığa gelen jandarma ekipleri, inceleme yapıp, cansız bedenin, Mesut B.\'ye ait olduğunu belirledi. Mesut B.\'nin, 64 LZ 696 plakalı otomobille ormanlığa geldiği, burada kendisini ağaca iple asarak, intihar ettiği tespit edildi. Mesut B.\'nin, yaşamına son vermeden önce eşine mektup bıraktığı öğrenildi. Yaklaşık 23 yıl fabrika müdürlüğü yaptıktan sonra emekliye ayrıldığı, ardından yemek firmasına ortak olduğu belirtilen Mesut B.\'nin maddi sıkıntıları nedeniyle intihar etmiş olabileceği ileri sürüldü.

Mesut B.\'nin cenazesi, otopsi için hastane morguna götürülürken, jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.



FOTOĞRAFLI