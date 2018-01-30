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ORMANLIK ALANDAKİ TOMBALA ÇADIRINA POLİS BASKINI 

  Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA Sarıyer'de ormanlık alanda bulunan tombala çadırına polis tarafından baskın düzenlendi

30 Ocak 2018 19:03

 

Haber: Çağatay KENARLI-İSTANBUL DHA
Sarıyer\'de ormanlık alanda bulunan tombala çadırına polis tarafından baskın düzenlendi. O anlar polis kamerası tarafından görüntülendi.
Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 01.00 sıralarında Ayazağa’ya 5 kilometre mesafedeki ormanın içinde kurulan çadır kumarhanesini bastı. Çadırda bulunan 57 kişi gözaltına alındı. O anlar polis kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntü Dökümü:
-POLİS KAMERASI
-Çadırdan görüntü
-Polisin içeri girmesi
-Çadırdakilerin görüntüsü
-Tombala malzemeleri
-Detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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