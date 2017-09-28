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Ormanlık alanda FETÖ elebaşına ait kitaplar bulundu

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR- Antalya karayolunda ormanlık alanda, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen'in yazdığı kitaplar bulundu

28 Eylül 2017 12:48

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR- Antalya karayolunda ormanlık alanda, FETÖ/PDY elebaşı Fethullah Gülen\'in yazdığı kitaplar bulundu.
Burdur- Antalya karayolunun 4\'üncü kilometresinde plastik ve hurda toplayan bir kişi, istinat duvarının arkasındaki ormanlık alana atılmış halde büyük bölümü Fethullah Gülen\'e ait kitaplar olduğunu gördü. İhbar üzerine sevk edilen Burdur Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri uzun süre önce bölgeye atıldığı tespit edilen yaklaşık 30 kitap buldu. Kitaplar, incelemenin ardından Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Kitapların kim ya da kimler tarafından atıldığı araştırılıyor.

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