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Ormanlık alanda başından vurularak öldürüldü

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesindeki ormanlık alanda, 28 yaşındaki Deniz Yıldırım,  başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu

20 Kasım 2017 18:52

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesindeki ormanlık alanda, 28 yaşındaki Deniz Yıldırım,  başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Buca Belediyesi’nde şoför olan Deniz Yıldırım\'ı vuran kişinin bulunması için araştırma başlatıldı.
Olay, dün gece Kaynaklar Mahallesi Cennet Vadisi Mevkii\'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Bölgeden gelen silah seslerini duyanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis, başından tabancayla vurulmuş erkekle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede vurulan kişinin öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı araştırmada ölen kişinin Buca Belediyesi’nde şoför ve aynı zamanda Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık’ın yeğeni Deniz Yıldırım olduğunu belirledi. Kısa süre önce evlendiği ve eşinin 6 aylık hamile olduğu belirtilen Yıldırım’ın cesedi, savcının incelemesi ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis cinayeti işleyen kişi ya da kişileri belirleyip yakalamak için bölgedeki güvenlik ve Mobese kamera kayıtlarını incelemeye aldı.
Yıldırım’ın ölüm haberini alan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, aileye taziye ziyaretinde bulundu. Ayrıca Başkan Piriştina sosyal medya hesabından Yıldırım ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, \'Ah be Deniz’im. Bu gencecik yaşta ölüm hiç sana yakışmadı. Mesai arkadaşımız, kardeşimiz Deniz Yıldırım’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz\' yazdı.
Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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