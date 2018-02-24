Ormanlık alanda ağır yaralı bulunan doktorun tedavisi sürüyor (2)

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı, Dr. Hasan Koca\'nın darp edilerek ormanlık alana atılmasının ardından yürüttüğü soruşturma kapsamında bölgede bulunan mobese kameraları ve güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Soruşturma kapsamında, olay günü 67 VR 663 plakalı otomobile doktoru alarak darp eden M.B ve T.Y. gözaltına alındı. Jandarmanın sorgusunda M.B. ve T.Y. suçlarını itiraf etti. 2 kişinin doktoru aralarında husumet nedeniyle dövdüklerini söyledikleri öğrenildi. Şüphelilerin jandarmada sorgusu devam ediyor.