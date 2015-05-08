Ormanların çöplüğe dönmesine izin verme!

Yeşil alanlarda gruplar halinde çöp toplayarak, çevre bilincini aşılamayı hedefleyen Let's Do It, Türkiye'de 9 Mayıs 2015 Cumartesi günü gerçekleşiyor.

2008 yılında Estonya’da başlayan Lets Do It, bugün 113 ülkede toplam 11 milyon gönüllüye ulaşmış durumda. Türkiye'de ilk kez 2012'de gerçekleştirilen etkinlik 2014 yılında 41 ilde 62 ton atık toplanmasıyle sonuçlandı.Organizasyonun bu yılki hedefi ise 81 ilde 1 milyon insanın katılımını sağlamak.

İstanbul'daki çöp toplama etkinliğinin ana noktaları, Ayazağa, Belgrad Ormanları ve Kilyos olacak.

Ayazağa'da gerçeklesecek temizlik, Ayazağa esnafının desteği ve gençlerin katılımı ile gerçekleşecek. Katılımcılar 11.30'da Ayazağa Lisesi'nin önünde buluşacak.

Belgram Ormanları ve Kilyos'ta gerçekleştirilecek etkinlik çevre gönüllülerinin 10:30'da Hacıosman Metrosu'nda toplanmasıyla başlayacak.

Sizde mahallenizde veya semtinizde bulunan yeşil alanlarda çöp toplayarak etkinliğe destek verebilirsiniz.

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