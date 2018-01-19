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Ormanlara etçil hayvanlar için sakatat bırakıldı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU'da kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan etçil yaban hayvanları için doğaya sakatat bırakıldı

19 Ocak 2018 15:22

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)-  BOLU\'da kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı ormanlık alanlarda yiyecek bulamayan etçil yaban hayvanları için doğaya sakatat bırakıldı.
Bolu\'da, kar yağışıyla ormanlar beyaz örtüyle kaplandı. Kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu ormanlarda, etçil hayvanlar için sakatat bırakıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şubesi görevlileri, Aladağ, At Yaylası, Yedigöller ve Abant\'ın çevresindeki ormanlık alanlara getirdikleri sakatatları ormanın iç kısımlarına taşıdı. Belirlenen bazı alanlara 100 kilogram sakatat bırakıldı. Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkilileri, hayvan yemleme çalışmalarının kış boyu süreceğini ifade etti.

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