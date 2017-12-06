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Ormanda yaralı bulunan kişi, ayrıldığı firmanın evrakını yakıp kaçmış

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU'da, önceki gün ormanlık alanda yaralı halde bulunan İbrahim B

06 Aralık 2017 18:06

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- BOLU\'da, önceki gün ormanlık alanda yaralı halde bulunan İbrahim B.\'nin (34), işten çıkarıldığı firmaya girip bazı evrakları yaktıktan sonra kaçarken ormanda düşüp yaralandığı ortaya çıktı. İbrahim B., tedavisinden sonra gözaltına alındı.
Önceki gün meydana gelen olayda, İbrahim B., cep telefonundan 112 Acil Servis\'i arayarak ormanda düşüp yaralandığını söyledi. UMKE ve 112 Acil ekipleri tarafından yaklaşık 2 saat süren arama çalışması ardından Dodurga Mahallesi yakınındaki ormanda bulunan İbrahim B.\'nin, düşerek sol bacağını kırdığı belirlendi. İbrahim B., ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi\'ne kaldırıldı.
Yapılan araştırmada, İbrahim B.\'nin, işten çıkarıldığı tavuk firmasına ait idari binaya girip bazı belge ve evrakları yaktıktan sonra ormanlık bölgede kaçarken düşüp yaralandığı ortaya çıktı. Hastanede tedavisi tamamlanan şüpheli, \'mala zarar verme\' suçundan jandarma tarafından gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.

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