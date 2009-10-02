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Yaşam

Ormanda yakalanan Vali Bulut'a soruşturma

Bakanlık ormanda uygunsuz bir şekilde yakalandığı iddia edilen Vali Bulut'un merkeze alınması için kararname gönderdi.

02 Ekim 2009 03:00

İçişleri Bakanlığı, ormanda uygunsuz bir şekilde yakalandığı iddia edilen Erzurum Valisi Sami Bulut'un merkeze alınması için Başbakanlığa kararname gönderdi. İddiaları araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildi.

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Erzurum Valisi Bulut, hakkındaki iddia nedeniyle merkeze alınması ve soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu.

Bunun üzerine Bakanlık, Vali Bulut'un merkeze alınması amacıyla kararname hazırlayarak Başbakanlığa sundu. Kararnamenin imzaya açıldığı öğrenildi.

Öte yandan, konuyu soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığı müfettişi görevlendirildiği belirtildi.

Erzurum Valisi Sami Bulut’un ormanlık alanda araba içersinde bir kadınla uygunsuz halde yakalandığı iddia edildi.

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