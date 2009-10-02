Ormanda yakalanan Vali Bulut'a soruşturma

İçişleri Bakanlığı, ormanda uygunsuz bir şekilde yakalandığı iddia edilen Erzurum Valisi Sami Bulut'un merkeze alınması için Başbakanlığa kararname gönderdi. İddiaları araştırmak için 2 müfettiş görevlendirildi.



'Valiyim' dedi, inandıramadı



Erzurum Valisi Bulut, hakkındaki iddia nedeniyle merkeze alınması ve soruşturma açılması için İçişleri Bakanlığı’na başvurdu.

Bunun üzerine Bakanlık, Vali Bulut'un merkeze alınması amacıyla kararname hazırlayarak Başbakanlığa sundu. Kararnamenin imzaya açıldığı öğrenildi.

Öte yandan, konuyu soruşturmak üzere İçişleri Bakanlığı müfettişi görevlendirildiği belirtildi.

Erzurum Valisi Sami Bulut’un ormanlık alanda araba içersinde bir kadınla uygunsuz halde yakalandığı iddia edildi.