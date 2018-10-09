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Ormanda motorlu testerenin kestiği ayağı bulanamadı

Nedim KOVAN/AYBASTI (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Aybastı ilçesinde kışlık yakacak odun hazırlığı yapan Kemal Yıldız'ın (58) ayağı, motorlu testerenin çarpması sonucu koptu

09 Ekim 2018 21:24

Nedim KOVAN/AYBASTI (Ordu), (DHA)- ORDU\'nun Aybastı ilçesinde kışlık yakacak odun hazırlığı yapan Kemal Yıldız\'ın (58) ayağı, motorlu testerenin çarpması sonucu koptu. Yıldız hastaneye kaldırılırken vatandaşlar ormanda kopan ayağı aradı, ancak bulamadı.
Olay, Aybastı ilçesi Armutlu Mahallesi\'nde meydana geldi. Aybastı Belediyesi\'nde çalışan Kemal Yılmaz, ormanda kış için yakacak odun hazırlığı yaparken, motorlu testere bileğine çarptı. Yılmaz\'ın ayağı, bilekten koptu. Kemal Yılmaz, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Aybastı Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi\'ne sevk edilen Yılmaz tedaviye alındı. Olayı duyan Kemal Yılmaz\'ın komşuları ormanda kopan ayağı aradı. Ancak, sonuç alınamadı. Ayağın yaban hayvanları tarafından götürülmüş olabileceği belirtildi.

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