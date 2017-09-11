Ormanda doğum yapan inek 3 gün sonra kurtarıldı

Ayhan ACAR/ BARTIN, (DHA)- BARTIN\'ın Ulus İlçesi\'ne bağlı Kalecik Köyü\'nde, ormanlık alanda doğumdan sonra ayağa kalkamayan inek, 3 gün sonra iş makinesi ile yol açıldıktan sonra traktörle köye götürüldü.

42 yaşındaki Ahmet Karaoğlu\'nun, geçen Cuma günü otlaması için ahırdan çıkardığı \'Simental\' cinsi gebe ineği, akşam geri dönmedi. Karaoğlu ve ailesi ineği, köye yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta Eğerlik Mevkii\'nde ormanlık alanda doğum yapmış halde buldu. Dağlık alanda doğum sırasında öldüğü belirlenen buzağının yakınında bulunan inek, veteriner hekimin iğne tedavisine rağmen ayağa kaldırılamadı. Doğumdan sonra ineklerde ayağa kalkamama durumu görülebildiği belirtildi.

İnek, Cumartesi ve Pazar günleri AFAD ekibinin de desteğiyle yapılan çalışmalarda yine ayağa kaldırılamadı. Ahmet Karaoğlu ve eşi, 3 gece ineğin başında ateş yakıp köpekleriyle nöbet tuttu. Araç giremeyen alandaki ineğe ulaşmak için bugün İl Özel İdaresi\'nden gelen paletli iş makinesi çalışma başlattı. İş makinesi ile yaklaşık 300 metre yol açılarak ineğe ulaşıldı. Bulunduğu yerden kaldırılıp traktör kasasına konulan inek, AFAD ekibinin de desteğiyle yapılan çalışma sonunda köye götürüldü.



FOTOĞRAFLI

