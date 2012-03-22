Ormanda doğa yürüyüşü yapmak bile paralı hale geldi

T24 - Muğla’nın Marmaris İlçesi Kaymakamlığı’na Orman İşletme Müdürlüğü tarafından gönderilen ve "ormanlık alanlarda yapılacak, gezi, yürüyüş, ralli ve cip safari de dahil her türlü faaliyetten para alınacağına" ilişkin yazı ortalığı karıştırdı. Amatör doğa yürüyüş kulüpleri, cip safariciler karara tepki gösterdi. Kişilerde 1.5, otomobiller için 7.5 lira, otobüsler için 30 lira alınacak. Fotoğraf çekimi için ise 100 lira alınacak. Söz konusu yazı ormanlık alanların sık olduğu Marmaris'i de ortalığı karıştırdı.

İl Genel Meclisi’nin Marmarisli CHP’li üyeleri ortak açıklamayla kararı eleştirdi.

Çevre ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanı Abdullah Büber imzasıyla 29 Mart 2010 tarihinde Genel Müdür Osman Kahveci’ye gönderilen "Bazı faaliyetlerin ücretlendirilmesi" başlıklı yazı aynı tarihte onaylandı. Yazı daha sonra İl Orman Müdürlüklerine gönderildi.

Bir yıl boyunca işleme konulmayan yazı Marmaris Orman İşletme Müdürü Özkan Şahin imzasıyla 17 Şubat 2012’de Marmaris İlçe Kaymakamlığı’na gönderildi. Yazıda, "İşletme müdürlüğümüze ait hudutlar dahilindeki orman alanlarında yapılacak gezi ve doğa yürüyüşleri, motosiklet, otomobil, cip, küçük ve büyük minibüs ile otobüsler, ayrıca ralli, motokros ve cip safari faaliyetleri için ücret alınacağından müdürlüğümüzden izin alınması gerekmektedir. Bu konuyla ilgili kaymakamlık makamına yapılan müracaatlardan müdürlüğümüzün bilgilendirilmesi gerekmektedir" denildi.



CHP’liler basın açıklaması ile tepki gösterdi



Marmaris Turizm Danışma Müdürlüğü’nün cip safaricilerle yaptığı toplantıda ortaya çıkan yazı ile ilgil iolarak Muğla İl Genel Meclisi’nin CHP’li üyeleri Dursun Kaplan, Mehmet Erden ve Suat Esin, ortak bir açıklama yaptı. Yapılan yazılı açıklamada, yüzde 69’u ormanlarla kaplı olan Muğla’da halkın gelirini ormandan sağladığı ve ormanla iç içe yaşadığı belirtildi.

Ormanı korumanın yolunun halktan, köylüden ve turizm işletmelerinden para almak olmadığı kaydedilen açıklamada, "Yıllardır SİT adı altında mağdur edilen, para cezaları kesilen ve hala imar hakları verilmeyen halkımıza şimdi de hayvanlarınızı otlatamazsınız, arabayla ormanda gezemezsiniz, yürüyüş yapamazsınız, orman ürünlerinden faydalanamazsınız, bunları yaparsanız para ödeyeceksiniz deniliyor" denildi.



"Kavram kargaşası var"



Zirve Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Taner Uysal da, "Yazının girişi ticari faaliyet gösteren kuruluşlara aitken bazı bölümlerde bu işten ücretsiz faydalanacaklar arasında ’Gezi amaçlı olarak gaziler, özürlüler, şehit yakınları ve bakanlık personeli ile eşleri, çocukları, anne ve babalarından ve yine 7 yaş altı çocuklar ile önceden haber vermek kaydıyla öğretmenleri refakatinde eğitim amaçlı gezi ve doğa yürüyüşlerinden ücret alınmayacaktır’ denilmiş.

Bana göre burada bir kavram kargaşası var. Çünkü üstte para alınmayacakları sıralarken onların bir ticari amaç taşımadığı anlamını çıkarıyorum ben. Biz de ticari amaç taşımıyoruz ve amatör bir spor kuruluşuyuz. Eğer biz bundan muaf olmazsak amatör sporun desteklenmesi sağlanmamış olacaktır ki bu da sporun bitmesi anlamını taşır" dedi.



Cipli safariciler: Resmen biteriz



Marmaris’te 23 yıldan bu yana cip safariciliği yapan Ertuğrul Kaplan bu işten en büyük zararı kendilerinin göreceğini belirtti. Kaplan "Ortalama bir cipe 20 lira karşılığında binen 10 kişiden günlük 200 lira ücret alınıyor. 70 lira yakıt, 30 lira şoför, kişi başı 5 liradan toplam 50 lira yemek ve Turgut Şelalesi’ne yine kişi başı 1 liradan 10 Lira ve genel toplamda 160 lira gider. Cip başına günlük 40 lira ücret kalıyor.

Hani bunun vergisi, amortismanı, sigortası, tamiri, lastik parası? Bir de bunun üzerinden cip başına 7.5 lira para ormana verince biz resmen biteriz. Sadece Marmaris’te kayıtlı 13 şirket üzerinde 152 arazi aracı var. Bu kadar araç için günlük bin 140 lira günlük ücret ödenmesi gerekiyor. Bizim 130 gün işimiz olduğunu düşünecek olursak sezonluk toplam 148 bin 200 lira para ödenmesi gerekiyor. Şirket başına da 11 bin 400 lira. Bir lira gibi ücret düşünülmeli bence" diye konuştu.



"Yanlıştan öte ayıp kaçıyor"



Her hafta sonu ortalama 70-80 kişiyle amatörce doğa yürüyüşleri düzenleyen Köyceğiz Turizm ve Doğayı Koruma Derneği Başkanı Ömer Oflaz da, "Sağlıklı yaşamı, insanların çevreyi tanımasını engelleyici olay. Vatandaş hava almaya çıkıyor ver para bakalım. Nerede kaldı bunun sağlıklı yaşamı. Çevresini etrafa tanıtmak isteyip insanları çağırıyoruz.

Buna engel koyuyorsunuz. Bu sınırlama ne için, bunun kime ne faydası var? Zararı ise çok fazla. Biz her hafta 4-5 minibüsle gidiyoruz. İnsanları kaynaştırmak istiyoruz. Biz fahri çalışıyoruz. Minibüsçümüz bizi ucuza götürüyor. Biz üstüne para koymuyor insanları 10-15 liraya taşıyoruz. Yanlıştan öte ayıp kaçıyor. Devletin vatandaşın 1.5 lirasına mı ihtiyacı var?" diye konuştu.



Kişi 1.5, otomobil 7.5, otobüslerden 30 lira



Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Kaymakamlığa gönderilen yazı da şu ifadeler yer alıyor:

*Fotoğraf, video ve film çekimleri için:

TRT, kamu kurumları, amatör çekimler ile ormancılık faaliyetlerini tanıtıcı, ticari amaçlı olmayan belgesel ve bilimsel film video ve resim çekimleri dışında, ticari amaçlı yapılan açık mekan çekimlerinde günlük bin TL, kapalı mekan çekimlerinde günlük 2 bin TL, fotoğraf çekimleri için de günlük 100 TL ücret alınacak. Faaliyeti yapanlar yabancı uyruklu olursa fiyat 2 kat artacak ve tüm çekimler için çekim ekibine idareden bir refakatçi tahsis edilecek.

*Mesire alanları haricinde

1) Belgelerini ibraz etmek kaydıyla harp malülü gaziler, özürlüler, şehit yakınları ve bakanlığımız personeli ile bunların eş, çocuk, anne ve babaları ücret ödemeyecektir.

2) 7 yaşından küçük çocuklardan önceden haber vermek ve güzergahları belirtmek kaydıyla öğretmenleri refakatinde yapacakları eğitim amaçlı gezi ve doğa yürüyüşlerinden ücret alınmayacaktır.

3) Bunların dışındaki gezi ve doğa yürüyüşlerinden kişilerden 1,5, motosikletlerden 3, otomobil ve ciplerden 7,5, küçük minibüslerden 15, büyük minibüslerden 20, otobüslerden ise 30 lira günlük ücret alınacak.

4) Orman yollarında gerçekleştirilecek motokros ve ralli gibi etkinlikler için ise kullanılacak yolun uzunluğu, kullanılacak stabilize malzeme miktarı ve yolun kapalı olduğu müddetçe meydana gelebilecek iş kayıpları çerçevesinde ilgili bölge müdürlüklerinin belirleyeceği miktarlarda para talep edilecektir.