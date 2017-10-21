Ormanda cesedi bulunan kepçe operatörü boğularak öldürülmüş

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA) - KÜTAHYA\'da ormanlık alanda cesedi bulunan kepçe operatörü 34 yaşındaki Hakan Kirez\'i boğarak öldürükleri iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Hamidiye Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda önceki gün akşam saatlerinde cesedi bulunan Hakan Kirez\'in yapılan ön otopsisinde, elle boğularak öldürüldüğü belirlendi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, F.A. ve H.K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Emniyetteki sorgularında suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler, ormanlık alanda birlikte uyuşturucu hap aldıkları Hakan Kirez\'in baygınlık geçirdiğini, kendilerinin de olay yerinden ayrılıp evlerine gittiklerini söyledi.

İki şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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