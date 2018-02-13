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Ormanda bıçaklı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Hakan Ak (19) öldü, kuzeni ve bir arkadaşı yaralandı

13 Şubat 2018 16:28

Aziz GÜVENER/KARASU (Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Karasu ilçesinde ormanlık alanda iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada, Hakan Ak (19) öldü, kuzeni ve bir arkadaşı yaralandı.
Olay dün gece, Karasu Tuzla Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, araçlarıyla ormanlık alan içindeki yolda ilerleyen 3 kişi, bir süre sonra araçtan indi. 3 genç ile o sırada ormanlık alanda bulunan başka bir grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine girdi. Arbede sırasında Hakan Ak, kuzeni Hasan A. ve Alihan S. bıçaklanarak yaralandı. Gençler bölgedeki bir eve giderek yardım istedi. 3 arkadaş, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Karasu Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Hakan Ak hastanede yaşamını yitirirken, Hasan A. ve Alihan S. ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.
Olay yerine gelen jandarma, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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