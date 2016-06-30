Orman yangınlarının son adresi Çeşme oldu!

İzmir’in Çeşme ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangında 5 hektar çam ormanı ve makilik alan zarar gördü.

Son günlerde Türkiye’yi kasıp kavuran yangın haberine bir yenisi de İzmir Çeşme'den geldi.



DHA'nın haberine göre; Mamur Baba adıyla bilinen bölgedeki ormanlık alanda çıkan yangın, çam ağaçlarının bulunduğu bölgede yayıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden iki araç, Çeşme Belediyesi'ne ait 2 sulama aracı ve Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 araçla olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti. Yangına iki yangın söndürme uçağı ve üç yangın söndürme helikopteri de müdahalede bulundu.

Yangın güçlükle kontrol altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yangında, 5 hektar çam ormanı ve makilik alan zarar gördüğü öğrenildi.