Orman yangınlarının maliyeti yıllık 300 milyon dolar

Orman Genel Müdürü Mustafa Kurtulmuşlu, ''Orman yangınlarıyla mücadele için yılda 300 milyon dolarlık harcama yapıyoruz'' dedi.

Kurtulmuşlu, Giresun Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaretinde AA muhabirine, yıl boyunca müdahale edilen yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

Bir ağacın dahi yanmasını, ülke açısından önemli kayıp olarak gördüklerini belirten Kurtulmuşlu, ''Bunun manevi zararını önlemek mümkün değil. Ormanların yanmaması, yakılmaması lazım. Ormanlaştırma açısından iş kolay ama fonksiyonel zararın telafisi mümkün değil'' diye konuştu.

Orman yangınlarının genellikle Akdeniz ikliminin hakim olduğu yerlerde yaygın olarak görüldüğüne işaret eden Kurtulmuşlu, yazın 3-4 ay boyunca hiç yağmur almayan bölgelerin birinci derecede yangın riski taşıdığını anlattı.

Yıl içerisinde çıkan 2 bin 400 yangının 2 bininin insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Kurtulmuşlu, şöyle devam etti:

''Bu yıl yaklaşık 10 bin hektar orman, yangınlardan zarar gördü. Yıl içinde çıkan 2 bin 400 orman yangınının 2 bini insan kaynaklı. Orman yangınlarının yüzde 90'ı insan eliyle çıkıyor. Neticede biz bu kadar masraf ediyoruz ve hayıflanıyoruz. Birkaç kendini bilmezin yaktığı ateş nedeniyle ormanlarımız yanıyor. Bu insanların eğitim yoluyla bilinçlendirilmesi masraflarımızdan daha önemli.''

''Orman yangınlarıyla mücadele için yılda 300 milyon dolarlık harcama yapıyoruz'' diyen Kurtulmuşlu, ''Hava araçlarımız var. Çalıştırdığımız yaklaşık 18 bin işçinin 13 binini orman yangınlarında istihdam ediyoruz. 13 bin işçi, 49 hava aracı, 2 bin civarında değişik iş makinesiyle mücadele ediyoruz. Yangınlar olmazsa Türkiye bu parayı bir başka yere aktarabilir'' ifadelerini kullandı.



Hatay'da 4 bin hektar ormanlık alan yandı



Kurtulmuşlu, önceki yıllarda İzmir, Muğla ve Antalya illerinin orman yangınlarında birinci sırayı aldığını ancak bu yıl en çok Hatay ve Kahramanmaraş bölgesinde sıkıntı yaşadıklarını bildirdi.

Yoğun yangın müdahalesi yaptıkları bir sezon geçirdiklerini dile getiren Kurtulmuşlu, şunları kaydetti:

''Bunda Türkiye'nin içinde bulunduğu iç ve dış faktörlerin etkisi var. Irak'ta, özellikle Suriye'deki iç kargaşa yangınları etkiliyor. Suriye sınırında eskiden orman yangınlarını biz onlarla beraber söndürüyorduk. Suriye'deki ormanların yangın söndürme kısmını biz üstlenmiştik. Fakat Suriye'deki halkını katleden rejim, oradaki ormanların yanmasında da bir bakıma etkili oldu. Suriye hududunda bu sene en fazla yangın çıkan Amanos Dağları ve Hatay. Yıllık bizim 4 bin hektar orman yangınımız oluyordu. Ama bu yıl sadece Hatay'da 4 bin hektardan fazla orman yandı. Bunun altında terörün ve sınırlardaki savaşın payı var. Suriye'ye biz önceden teklifsiz gidiyorduk. Şimdi hava araçlarını 5 kilometreden fazla yaklaştıramıyoruz. Bunlar yangının büyümesine sebep oluyor.''