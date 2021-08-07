Orman yangınlarında son durum: Muğla ve Isparta'da yangınlar sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Muğla Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan, Çine ve Isparta Sütçüler'de yangınların devam ettiğini bildirdi. Pakdemirli, 28 Temmuz'dan beri çıkan 223 yangından 117'sinin kontrol altına alındığını belirtti.

Türkiye'de 28 Temmuz'dan beri devam eden orman yangınlarını söndürme çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Marmaris'teki yangının tamamen kontrol altına alınarak söndürüldüğünü ve soğutma çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. Ersoy "El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz" ifadesini kullandı.

Pakdemirli yaptığı son açıklamada şunları söyledi:

"Muğla'da Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ile Çine ve Isparta Sütçüler'de yangın devam ediyor. 223 yangından 217'si kontrol altında.

Sadece Antalya'da 8 bin 264 sorti su atıldı. 150 bin ton su hava ve yer araçlarından sıkıldı. Bir nevi yapay yağmurlama yapıldı.

Yangınlara 16 uçak, 9 İHA, 57 helikopter, insansız helikopter, 850 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi, 5 bin 250 orman personeliyle müdahale ediyoruz. Antalya'da 21 yangınla mücadele ettik. Tanker uçaklar, İHA'lar, 19 helikopter, 300'e yakın arazöz, 1172 personel görev yaptı.

Marmaris bu sabah itibarıyla kontrol altında, Seydikemer, kontrol altında, Yılanlı, Nazilli, Karacasu, Bozdoğan, Karabük, Burdur, Adana Saimbeyli, Denizli Güneybeyli kontrol altında.

Dün büyük sayılabilecek 12 olan orman yangınları bugün 6'ya düştü."

Milas'taki yangın termik santrale 4 km mesafede

Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 8. gününde devam eden yangının Yeniköy Termik Santrali'ne 4 kilometre uzaklıkta olduğu aktardı.

Twitter hesabından açıklama yapan Tokat, "19.52 itibariyle Yangın Fesleğen, Çiftlik ve Bağdamları üçgeninde, Yeniköy termik santraline yaklaşık 4 km mesafede devam ediyor. 4 helikopter ve çok sayıda kara unsuru bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Yangını söndürme noktasında çok ciddi bir çalışma devam etmekte" ifadelerini kullandı.

Köyceğiz'de 1 mahalle boşaltıldı

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını da 10. gününde. Havadan ve karadan yapılan müdahaleyle ilerleyişi durdurulmaya çalışılan yangın nedeniyle Otmanlar Mahallesi tahliye edildi. Mahalle halkı hayvanlarını da güvenli bölgeye götürdü.

Köyceğiz'deki yangın nedeniyle dün de Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahalleleri boşaltılmıştı.

Bölgede inceleme yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "10 günlük süreçte tüm bakanlıkların, kurumların, belediyelerin cansiperane mücadelesi oldu. Bu büyük afetin üstesinden Türk milletinin birlik ve beraberliği sayesinde geldik. Şimdi de Aydın civarında büyük yangınlar var. İnşallah kısa sürede bu yangınları da kontrol altına alacağız" dedi.

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