“Orman yangınları sonrası büyük vurgun" açıklamasının ardından Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş hakkında soruşturma açıldı

Orman yangınlarının ardından yapılan ihalelerde metreküp emval maliyetini 25 kat düşük hesaplanmasının ortaya çıkmasının ardından, Tarım Orman-İş Sendikası Genel Başkanı Şükrü Durmuş hakkında soruşturma başlatıldı. Yaptığı açıklamalar nedeniyle daha önce beş kez soruşturma geçiren Durmuş, “Orman yangınları sonrası yapılan büyük vurgunu açıkladığımız için, orman varlığımızın çok uluslu şirketlere peşkeş çekilmesine karşı çıktığımız için sendikamız cezalandırılmak isteniyor. Susturmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Sendikamız, Türkiye ormanlarına sahip çıktığı için, kamu çalışanlarının haklarını koruduğu için susturulmak isteniyor. Biz susmayacağız, kurumun yaptığı yanlış işlere karşı çıkıp yargıya taşımaya devam edeceğiz. Orman varlığımızı korumaya devam edeceğiz” dedi.

Cumhuriyet yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, yazı dizisinde, yanan alanlardaki milyonlarca ağacın adrese teslim ihalelerle yandaşlara verildiğini, tahsisler yolu Türkiye’nin ormanlarının Avrupa’ya peşkeş çekildiğini, dünya ormanlarının tahrip edilmesine tepki olarak kurulan Orman Yönetim Konseyi’nin Türkiye’deki uluslararası şirketlere usulsüz sertifikalar verdiğini belgeleriyle kamuoyuna duyurmuştu. Cumhuriyet’ten Muammed Özmen’in haberine göre, bu haberlerin ardından Tarım Orman-İş Genel Başkanı Şükrü Durmuş’a konuya ilişkin yaptığı açıklamalar nedeniyle Orman Genel Müdürlüğü tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Durmuş, “Yaptığımız açıklamaların ‘kurumun şahsiyetini zedelediği’ iddiasıyla soruşturma açılmış. Daha önce beş kez bu konuda soruşturma açıldı ve yargıya gittim. Verilen ağır cezaları beş kez iptal ettirdim. Şimdi altıncı kez soruşturma açıyorlar. Çalışmalarımızı engellemek için sürekli soruşturmalar açılıyor, sayfalarca iddianameler hazırlanıyor ve her bir iddiaya sayfalarca yanıt vermemizi istiyorlar. Bize ‘Niye konuşuyorsun?’ diyorlar. Biz kurum kötü yönetildiği için, çok büyük tehlikelerle karşı karşıya olduğu için konuşuyoruz” diye konuştu