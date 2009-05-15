Orman yangınını söndürmeye katılmayan yandı

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, orman yangını söndürme çalışmalarına katılmayanlara 224 lira para cezası verileceği bildirildi.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlarla etkin mücadele kapsamında, kentin farklı yerlerine afişler astırıp, 18- 50 yaş arasında, vücut sağlığı yerinde olan tüm erkeklerin söndürme çalışmasına katılma zorunluluğu bulunduğunu duyurdu. Çalışmalara katılmayanlara Orman Kanunu'nun 105'inci maddesi uyarınca 224 TL para cezası verileceği bildirildi.



Yüzde 68'i ormanlarla kaplı ve birinci derecede yangın riski taşıyan kentler arasında yer alan Muğla'da, sezon öncesi hazırlıklar üst seviyeye çıkarıldı. Alevlerle daha etkin mücadele için araç parkını genişleten ve işçi sayısını artıran Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, hakim tepelere yerleştirilen 8 kamera ve 57 yangın kulesiyle ormanları 24 saat göz hapsine aldı. Bölgede, 1530 yangın söndürme işçisi ile 103 arazöz, 13 dozer, 5 helikopter ve 2 uçağın görev yapacağı duyuruldu. Kentin farklı noktalarına yapıştırılan afişler ise dikkatleri çekti.



Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce bastırılıp asılan afişlerde, Orman Kanunu'nun 105'inci Maddesi dayanak gösterilerek, ``Orman yangınını söndürmeye gitmekten kaçınanlar, orman yangınına gidip de çalışmayanlar, orman yangınında verilen işi yapmayanlar; mahallin en büyük mülki amirince 224 TL para cezası ile cezalandırılır'' ifadesine yer verildi. Çevre ve Orman Bakanlığı ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Alo 177 Orman Yangını İhbar Hattı'nın amblemlerinin yer aldığı afişlerde ``Yanan geleceğimizdir'' ibaresi de göze çarptı.



‘İşi gücü bırakıp koşacaklar’



Orman yangınlarıyla mücadeleyi vatan savunmasıyla eş değerde gördüklerini ifade eden Muğla Orman Bölge Müdürlüğü Halkla İlişkiler Müdürü Hasan Gezgin, ``Yangınlarla etkin mücadele edebilmek için eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Bu yıl söndürme çalışmalarında farklı bir yöntem izleyeceğiz. Orman Kanunu'nun 105'inci maddesine göre, yangın çıkan köy ve kasabada 18- 50 yaş arasında olan, vücut sağlığı yerindeki tüm erkeklerin orman yangını söndürme çalışmasına katılması zorunlu. Tarlada işi olan, markette çalışan, dağda çobanlık yapan bu yaş aralığındaki tüm erkekler işini bırakarak söndürme çalışmasına katılacak. Orman yangınını söndürmeye gitmekten kaçınanlar, orman yangınına gidip de çalışmayanlar, orman yangınında verilen işi yapmayanlar mahallin en büyük mülkü amirince 224 TL para cezasıyla cezalandırılacak. Herkesin orman yangınlarına duyarlı olmasını istiyoruz'' diye konuştu.



Cezalar artırıldı



Kasten orman yakanların ağır hapis ve para cezalarına çarptırıldığını hatırlatan Müdür Gezgin, ``Ormanlarda izinsiz ateş yakanlar, yakılan ateşi söndürmeden terk edenler, sönmemiş sigara izmariti atanlar ve orman kenarında anız yakanlara 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Ayrıca tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu yangına sebep olanlar ve kasıtlı orman yangını çıkaranlar da 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası ve 12 bin TL para cezasına çarptırılıyor. Kasıtlı çıkarılan yangınlarda hektar başına 8 bin TL tazminat alınıyor. Geçen yıl 68 kişi hakkında dava açıldı. Orman yakana af yok. Orman yakan yandı'' dedi.



Yangınlar korkutuyor



Muğla bölgesinde 2006 yılında 326 yangında 3 bin 462 hektar, 2007 yılında 415 yangında 1531.4 hektar, 2008 yılında 347 yangında 663.1 hektar orman alanı yandı. Son üç yılda 1088 orman yangınında toplam 5 bin 656.5 orman alanı kül oldu. 2008 yılındaki yangınların 115'inin ihmal ve dikkatsizlik, 42'sinin kasten, 46'sının kaza neticesi, 91'inin ise yıldırım düşmesi sonucu çıktığı açıklandı. 53'ünün nedenin de belirlenemediği duyuruldu. 2008 yılında çıkan orman yangınlarıyla ilgili 68 kişi hakkında 10 yıl hapis cezası istemiyle Muğla Asli Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.



Orman Kanunu Madde 105



`69 uncu maddeye göre ormanlarda vukua gelecek yangınları söndürmek için yetkili memurlar ve orman teşkilatı tarafından yangın mahalline gitmeleri emrolunmasına veya mahalli mutat vasıtalarla ilan edilmesine rağmen orman yangınını söndürmeye gitmekten imtina edenler veya gidip de çalışmayanlar ve verilen işi yapmayanlar hakkında, mahallin en büyük mülki amiri tarafından ikiyüz Türk Lirası idari para cezası uygulanır.



Bu maddede yazılı memurlarla orman teşkilatında vazifeli olanlardan yangın yerine yardım göndermeyenlerle alaka göstermeyenler, Türk Ceza Kanununun 170 inci maddesinde tanımlanan suçu ihmali davranışla işlemiş olmak dolayısıyla cezalandırılır.'



