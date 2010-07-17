-ORMAN YANGINI LAVRİON'U TEHDİT EDİYOR ATİNA (A.A) - 17.07.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'nın yaklaşık 65 kilometre güneydoğusunda yer alan Lavrion sahil kentinde orman yangını çıktı. Yunan televizyonları normal yayın akışlarını keserek verdikleri haberlerde, kentin Pasa yerleşim birimi yakınında çıkan yangının, evlere yakınlığı açısından endişe yarattığını duyurdu. Yangının çıktığı alana yakın bir çocuk kampının da boşaltılmasının kararlaştırıldığı kaydedildi. Bölgede şiddetli rüzgarların hakim olduğu belirtilerek, itfaiye ekiplerinin yangının yayılmasını önlemeye çalıştığı bildirildi. Bu arada, Acil Kurtarma ekibinin de 45 itfaiye eri, 15 itfaiye aracı, 4 uçak ve bir helikopterin görev yaptığı olay yerine hareket ettiği açıklandı.