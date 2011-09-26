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Orman yakana 30 yıl

İzmir'in Foça ilçesinde orman yaktıkları iddiasıyla tutuklanan sanıklardan 16 yaşındaki M.Ö'nan 30 yıl hapsi istendi.

26 Eylül 2011 03:00



T24- İzmir'in Foça ilçesinde 4 hektarlık kızılçam ormanını, terör örgütü PKK'ya destek olmak için yaktıkları iddiasıyla tutuklanan sanıklardan 16 yaşındaki M.Ö. hakkında 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.


Yaşları büyük olan diğer iki tutuklu sanığın dosyası ise Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Foça'da, ağustos ayında çıkan orman yangınında 4 hektar kızılçam ormanı kül olmuştu. Yangından sonra polis, sırtlarında çanta bulunan üç kişinin bölgeden koşarak ayrıldığını tespit etmişti.


Polis, sırt çantası bulunan, çoraplarına çalı ve ot yapışan 16 yaşındaki M.Ö., 19 yaşındaki S.T. ve 20 yaşındaki F.Y.'yi yakalamıştı. Sırt çantasında, örgütsel doküman, çakmak, kağıt ve naylon parçaları bulunmuştu. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.



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