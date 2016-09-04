Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: PKK, Kürtlerin düşmanı olan bir örgüttür

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Esasında PKK, Kürtlerin düşmanı olan bir örgüttür. PKK bazı ülkelerin maşası durumunda. Bu ülkeyi bölmek, parçalamak ve yok etmek, Suriye'ye çevirmek için bir takım çalışmalar yapıyor." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere, AKP İstanbul Milletvekili Nurettin Nebati, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik ile Şırnak'a gelen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nu havalimanında Şırnak Valisi Ali İhsan Su, İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, AKP İl Başkanı Mehmet Aşan ve vatandaşlar karşıladı. Buradan İdil ilçesine geçen Eroğlu ve beraberindekiler, İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kaymakam Tepeli'den çalışmalara ilişkin bilgi alan Eroğlu, burada yaptığı konuşmada, Şırnak merkez ve ilçelerindeki tarım alanlarına su getirmek ve içme suyunun köylere ve ilçelere ulaştırılmasını amaçlayan projeler üzerinde çalıştıklarını ifade etti.

Bakan Eroğlu, PKK ile ilgili şunları söyledi:

"Esasında PKK Kürtlerin düşmanı olan bir örgüttür. Biz asırlardır kardeşiz, bin yıldır kardeşlik hukukumuz var. Birbirimizle kız alıp vermişiz. Netice itibarıyla kıblemiz bir, bayrağımız bir, ezanımız bir. PKK bazı ülkelerin maşası durumunda. Bu ülkeyi bölmek, parçalamak ve yok etmek, Suriye'ye çevirmek için birtakım çalışmalar yapıyor."

"Şırnak il ve ilçeleri tüm Türkiye'de olduğu gibi 15 Temmuz'da bir destan yazdı. Burada birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları daha da pekişti. Bu hain terör örgütüne karşı destansı bir başarı yakalandı" diyen Eroğlu, Şırnak'a teşekkür etmek için geldiklerini aktardı.

Eroğlu, devlet olarak mağduriyetleri en kısa zamanda bitireceklerin, söyleyerek, her hafta Bakanlar Kurulu'nda bölgeye ilişkin çözümleri konuştuklarını ifade etti.

Şırnak'a su projesi

Şırnak'a elleri 'boş gelmediğini' söyleyen Eroğlu, şöyle devam etti:

"İnşallah Şırnak'ı Cizre'yi, Silopi ve İdil'i çiçek gibi yapacağız, buna kararlıyız. Bugün Şırnak ve ilçeleri için 15 müjde ile geldik. Bunların detayını Silopi'de açıklayacağım. Cizre ve İdil'de bulunan ovaları sulamaya kararlıyız. Özellikle Cizre ve İdil ovaları 618 bin 180 dekar arazi modern sulama sistemi ile sulanacak, yılda 3 ürün alma imkanına sahip olacaksınız. Planlaması bitti projeye başlıyoruz. Özellikle bunun için buradayım. Yıldırım hızıyla barajı ve sulama tesislerini yapacağız."

Eroğlu, "596 milyon lira değerinde bir yatırım sırf Cizre ve İdil ilçelerinde yapılacak. Dere ıslahları ve ilçelere suyu da getirdik. İnşallah buraları cennet gibi yapacağız bundan kimsenin şüphesi olmasın. Cizre barajının temelini birlikte atacağız ve Cizre nehrini çok muhteşem bir şekilde ıslah ediyoruz" ifadesini kullandı.