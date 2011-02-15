-ORMAN KİRLETMEYE 8 MİLYAR DOLAR CEZA QUITO (A.A) - 14.02.2011 - Ekvador'da mahkeme, ABD'nin petrol devi Chevron'a, ülkenin kuzey ormanlarını kirlettiği için 8 milyar dolar ceza kesilmesine hükmetti. Davacıların avukatı Pablo Fajardo, kararı "adaletin ortaya çıkması yönünde büyük bir adım" olarak nitelendirirken, yine de zararın yanında tazminatın az olduğunu, bu sebeple temyize gitmeyi düşündüklerini söyledi. Chevron tarafından yapılan açıklamada da, "kararın meşru olmadığı ve uygulanabilirliği bulunmadığı" belirtilerek, temyize gidileceği bildirildi. Dava, 2001 yılında Chevron'un satın aldığı Texaco şirketinin, 1972-1990 arasındaki faaliyetleri sonucu ortaya çıkan çevre kirliliği ve hastalıklardan etkilenen 30 bin kişi adına açılmıştı.