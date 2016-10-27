Orman Genel Müdürlüğü'nün 5,5 milyarlık alacağını “sehven” 186 milyona indi

Orman Genel Müdürlüğü, 2014’te 5,5 milyar liralık tahsil edemediği alacağı 2015’te 186,4 milyon lira olarak bildirdi. Aradaki büyük fark için yapılan “sehven” açıklamasında ikna olmayan denetçiler raporda, “2015 yılına devreden 2014 yılı idare alacaklarıyla ilgili tutarsızlığın sehven bildirim yapılmasından kaynaklandığı ifade edilmekte ise de bu durumun yeteri kadar açıklığı kavuşturulamadığı değerlendirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Birgün’de yer alan habere göre, Sayıştay’ın Orman Genel Müdürlüğü’nün 2015 yılı hesaplarını denetim raporunda, ceza davalarındaki tazminattan doğan alacaklar, ormana zarar verenlerden alınacak tazminatlar, odun satış ihalelerinde iki ihale farkından kaynaklanan zararın tazmininden doğan alacaklar, geri ödemesi yapılmayan kredilere ilişkin açılan davalardan kaynaklanan idare alacaklarıyla ilgili tespitlere yer verildi. Raporda, idare alacaklarının tahakkuk kayıtlarının bazı bölgelerde yapılmadığı, hatalı yapıldığı ya da kayıtların mali tablolarda bulunmadığı bildirildi. 2014 yılı denetim raporunda benzer tespitlerin yer aldığı anımsatılarak, tahakkuk kaydı yapılarak muhasebeleştirilmesi gereken ve 2015 yılına devreden 5 milyar 531 milyon 940 bin 960 TL’lik alacağın hala tahsil edilmediği belirtildi.

“Sorulunca ortaya çıktı”

Son denetim sırasında kuruma, 2014 yılında tahsil edilemeyen alacak için takibat ile idare alacaklarının tahakkuk kaydının yapılıp yapılmadığının sorulduğu bildirildi. Genel Müdürlükten “28 bölgenin 11’inde kesinleşmiş idare alacaklarına ilişkin her hangi bir tahakkuk kaydının yapılmadığı, kalan 17’sinde ise toplamda 105 milyon 594 bin 809 TL tutarında bir tahakkuk kaydının yapıldığı’’ yanıtı geldi. Ayrıca, 2014 yılına ait tahsil edilmeyen idare alacağının 5 milyar 531 milyon 940 bin 960 TL değil 186 milyon 430 bin 549 TL olduğu bildirildi ve aradaki bu farkın, “2014 verilerinin sehven beyan edilmesinden kaynaklandığı’’ ifade edildi.

Denetçiler ikna olmadı



Denetçilerin, bu açıklamadan ikna olmadığı rapora, ‘’2015 yılına devreden 2014 yılı idare alacaklarıyla ilgili tutarsızlığın sehven bildirim yapılmasından kaynaklandığı ifade edilmekte ise de bu durumun yeteri kadar açıklığı kavuşturulamadığı değerlendirilmiştir’’ denildi. Genel Müdürlük, hatanın bir bölge müdürlüğünün yanlış kayıt girmesinden kaynaklandığını da ifade etti.

2014 yılı için gönderilen ilk tablonun açık hata ile düzenlendiğini kabul eden genel müdürlük, 31 Aralık 2014’te gönderilen tabloda alacağın düşürülerek bildirildiğini belirtti. Ancak Sayıştay, kurumun 2014 yılı denetimi sonucunda rapora yansıtılan 5,5 milyar TL’lik alacağa genel müdürlüğün itiraz etmediğini, 2015’te yeniden sorulması üzerine 186 milyonluk bildirimin yapıldığı bildirilen raporda, şunlar kaydedildi ‘’Yapılan düzeltmeye ilişkin sadece sehven hata yapıldığı ifade edilmiş başka hukuki bir açıklamaya yer verilmemiştir. Sadece sehven yanlış yapıldığı ifadesi yerine, kanıtlayıcı evrakın tarafımıza sunulması gerekir. Bundan başka hala hangi bölgenin nasıl bir yanlış yaptığı tarafımızca anlaşılmamakta bu konuda tarafımıza herhangi yasal, kanıtlayıcı bir belge sunulmamıştır.’’