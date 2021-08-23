Orman Genel Müdürlüğü: Bugün çıkan 15 yangının 13'ü kontrol altına alındı

Orman Genel Müdürlüğü, bugün çıkan 15 orman yangınından 13'ünün kontrol altında alındığını, Balıkesir Edremit'teki ve Adana Saimbeyli'deki orman yangınlarının ise sürdüğünü bildirdi.

Orman Genel Müdürülüğü, bugün çıkan 15 orman yangınından 13'ünün kontrol altına alındığını, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, saat 20.00 itibarıyla kontrol altına alınan, söndürülen ve sürmekte olan orman yangınlarının yer aldığı bir görsel yer aldı.

Görsel, "Lütfen, ormanlarımızı hep birlikte koruyalım. Ateş yakarak, izmarit atarak, çöp bırakarak orman yangınına sebep olma. Bugün çıkan 15 yangının 13’ünü kahramanlarımızın mücadelesi neticesinde kontrol altına aldık" notuyla paylaşıldı.