Orman Genel Müdür Yardımcısı Temur: 2018 orman yangınları açısından sıkıntılı geçecek

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - ORMAN Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, geçen yıl çok sayıda orman yangını çıktığını, Meteorolojik verilere göre bu yılın da sıkıntılı geçeceğini belirterek, \"Çok sayıda orman yangını çıkacağı ve bu yangınların çok çetin olacağı görünüyor\" dedi.

Antalya\'nın Kemer ilçesine bağlı Beldibi Mahallesi\'ndeki bir otelde Orman Genel Müdürlüğü ile ABD işbirliğinde Akdeniz Bölgesinde Orman Yangın Yönetimi Uluslararası Çalıştayı düzenlendi. Çalıştaya, Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, ABD Orman Genel Müdürlüğü\'nden Natasha Marhaw, bölge müdürleriyle Fransa, Fas ve Lübnan\'dan temsilciler ve akademisyenler katıldı.

\'GEÇEN YIL ÇOK RİSKLİ GEÇTİ\'

Orman Genel Müdür Yardımcısı Temur, Türkiye\'deki ormanların yarısının yangın tehdidi altında olduğunu söyledi. Yaz döneminde orman yangınlarına karşı teyakkuz halinde olduklarını anlatan Temur, alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini aktardı. Geçen yılın orman yangınları açısından çok riskli geçtiğini ve birçok yangın çıktığını kaydeden Temur, çok fazla zarar olmadan önlendiğini vurguladı.

\'YÜZDE 90\'I İNSAN KAYNAKLI\'

Meteorolojik verilere göre bu yılın da orman yangınları açısından sıkıntılı geçeceğine dikkati çeken Mehmet Zeki Temur, \"Çok sayıda orman yangını çıkacağı ve bu yangınların çok çetin olacağı görünüyor. Orman yangınlarının yüzde 90\'ı insan kaynaklı. Bu yangınlar için Lübnan, Fransa, Fas ve ABD\'den gelen yetkilerle görüş alışverişinde bulunacağız\" diye konuştu.

\'İKİ YANGIN EĞİTİM MERKEZİ VAR\'

Türkiye\'de biri Antalya, diğeri İzmir\'de olmak üzere iki yangın eğitim merkezi bulunduğunu hatırlatan Temur, Antalya\'daki merkezde şu ana kadar Afrika, Ukrayna, Orta Asya ve Balkan ülkeleri dahil 14 ülkeden 139 kişiye eğitim verildiğini anlattı. Yangın işçilerini çalıştırma sistemi konusunda sorun olduğuna dikkat çeken Mehmet Zeki Temur, bu sistemi ABD, İspanya, İngiltere, Portekiz ve Fransa gibi ülkelerin nasıl yaptığını bölge müdürleriyle birlikte bu toplantıda konuşacaklarını söyledi.

\'YANGINLA MÜCADELENİN MALİYETİ YÜKSEK\'

Orman yangınıyla mücadelenin maliyetli bir iş olduğunu da vurgulayan Mehmet Zeki Temur, şöyle dedi:

\"İki sene önce 1 hektar orman yangınıyla mücadelenin maliyeti 55 bin liraydı. Bu çalıştayda bunları konuşmamız gerekiyor. Yüksek bir maliyet. Yangınlara yıllardır klasik şekilde müdahale ediyoruz. Hızlı şekilde çoğalıp havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Dünyada bu sistem nasılsa artık bizim de ona uymamız gerekiyor. Yeni bir şeyler geliştirmemiz gerekiyor. Birisi gelip \'Her tarafa yangın söndürme hattı döşeyelim\' diyor. Fabrika değiliz. Bizim 12 milyon hektar orman alanımız var. Bu alanın her tarafına boru hattı çekemeyiz.\"

\'YANAN ALANLAR AĞAÇLANDIRILIYOR\'

Yanan orman alanlarının başkalarına peşkeş çekildiği söylemi olduğunu aktaran Orman Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Zeki Temur, durumun böyle olmadığını, yanan alanların yeniden ormanlık alana çevrildiğini vurguladı. Bunu insanlara anlatma konusunda eksiklik olduğunu belirten Temur, yanan alanların başka bir amaç için kullanılmadığını, mevzuata göre buraların yeniden ağaçlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Temur ayrıca, sadece Türkiye\'deki orman yangınlarına değil, komşu ülkelerdeki yangınlara da müdahale ettiklerini anlattı.

Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici de iklim değişikliklerinden dolayı orman yangınlarıyla mücadelenin önemli hale geldiğini söyledi ve ABD\'den gelen heyetle yaptıkları eğitimler hakkında istişarelerde bulunduklarını kaydetti.

Akdeniz Bölgesinde Orman Yangın Yönetimi Uluslararası Çalıştayı 19 Ocak\'ta sona erecek.



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