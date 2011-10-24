-Orman Bakanlığı 119 iş makinası gönderdi ANKARA (A.A) - 24.10.2011 - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, deprem bölgesine Bakanlık olarak toplam 119 iş makinesi, 1 helikopter, 43 personel sevk edildiğini ve Afet Koordinasyon Merkezi'nden gelecek talepler doğrultusunda ilave ekip takviyesi yapılacağını bildirdi. Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, depremin hemen ardından bakanlığa bağlı DSİ Van Bölge Müdürlüğü'nden Erciş'e öncelikle 3 ekskavatör, 11 kamyon, 1 vinç, 2 forklift ve bu bölgedeki şantiyelerden 7 muhtelif iş makinesi gönderildiğini belirtti. Diyarbakır, Elazığ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Erzurum DSİ Bölgelerinden kamyon, vinç, yükleyici, ekskavatör ve diğer muhtelif iş makineleri olmak üzere toplam 58 adet iş makinesinin de bu sabah saatlerinde afet bölgesine gönderildiğini ifade eden Eroğlu, açıklamasında şunları kaydetti: ''Diğer taraftan deprem mahalline çok yakın olan Koçköprü Barajı ve diğer barajları yerinde incelemek ve araçların sevk ve idaresi için DSİ Genel Müdürlüğü'nden ilgili daire başkanları bölgeye gönderilmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde barajlarda herhangi bir hasar olmadığı tespit edilmiştir. Deprem bölgesine bakanlık olarak toplam 119 iş makinesi, 1 helikopter ve 43 personel sevk edildi. Afet Koordinasyon Merkezi'nden gelecek talepler doğrultusunda ilave ekip ve makine takviyesi yapılacak. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diliyorum.''