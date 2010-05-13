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Orman Bakanlığı, 1158 personel alacak

Çevre ve Orman Bakanlığı, 28-29 Haziran 2008’de yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonuçlarına göre bin 158 personel istihdam edecek.

13 Mayıs 2010 03:00

T24- Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/A maddesi, 564, 4/B kapsamında 594 olmak üzere mühendis, mimar, kimyager, şehir plancısı, biyolog, veteriner hekim, programcı ve çözümleyici, toplam bin 158 personel alacak.


4/A maddesi kapsamında, Bakanlık merkez ve taşraya 130, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü merkeze 54, DSİ taşraya 124, Orman Genel Müdürlüğü (OGM) merkeze 5, OGM taşraya 220, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü (DMİ) taşra teşkilatına 31 personel yerleştirilecek.


4/B maddesi kapsamında da bakanlık merkeze 12, taşra teşkilatına 413, DSİ taşra teşkilatına 158, DMİ merkeze 3, Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı (ÖÇK) merkeze 4, ÖÇK taşra teşkilatına 4 personel alınacak.


ÖSYM Tercih Kılavuzu yayınlandıktan sonra belirtilen şartları ve nitelikleri taşıyan adaylar, 17-26 Mayıs 2010 arasında "www.osym.gov.tr" internet adresine girerek ihtiyaç duyulan pozisyonlar ile bölümleri ve yerleştirme yapılacak merkez ve taşra birimleriyle başvuru tarihlerini inceleyebilecek.


Adaylar, şartlarını karşıladıkları pozisyonlar için başvurularını internet yoluyla yapacak. Gerekli şartları taşımayanların, müracaatları halinde ÖSYM Başkanlığınca yerleştirme yapılsa dahi atama işlemleri yapılmayacak.


Adayların, yerleştirilme işlemleri ÖSYM tarafından Haziran ayı içerisinde yapılacak.


Konuyla ilgili ayrıntılı bilgiye bakanlığın "www.cevreorman.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

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