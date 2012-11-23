Orman Bakanı Veysel Eroğlu: Bir gün bütün dünya bizim şantiyemiz olacak

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 73’ünün ithal olduğunu hatırlatarak, “Yusufeli Barajı 750 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak ve yılda 1.817 milyar kilovat saat hidroelektrik enerjisi üretecek” dedi. Türk müteahhitlerin çok başarılı olduğunu da belirten Eroğlu, “Bir gün bütün dünya bizim şantiyemiz olacak” dedi. Eroğlu'nun bu sözleri sosyal medyada da çok konuşuldu.

Yusufeli Barajı’nın 750 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacağını belirten Eroğlu, enerji ihtiyacının yüzde 73’ünü ithal olduğunu bildirdi. Yusufeli Barajı ve HES inşaatının yapım iş sözleşmesinin imza töreni Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü’nde yapıldı. Limak, Kolin ve Cengiz İnşaat konsorsiyumu ile yapılacak Yusufeli Barajı, Türkiye’nin birinci, dünyanın ise üçüncü en yüksek barajı olma özelliğini taşıyor. 270 metre yüksekliğindeki barajın toplam depolama hacmi ise 2.2 milyar metreküp olacak. Yılda 1.817 milyar kilovat saat hidroelektrik enerjisi üretecek baraj, 750 bin kişinin su ihtiyacını karşılayacak.

Törende konuşan Eroğlu, Türk müteahhitlerin çok başarılı olduğunu belirterek, “Bir gün bütün dünya bizim şantiyemiz olacak” dedi. Eroğlu şöyle devam etti: “Biz barajları keyif için yapmıyoruz. Su kaynaklarımız sınırlı pek çok nehirler yazın kuruyor. O zaman suyu, yağmur yağdığı zamanlarda biriktirip, yaz aylarında kullanmak gerekir. Bunun adı da barajdır, gölettir. Baraja, gölete karşı çıkmak çılgınlıktır. Aklından zoru olması gerekir. Kışın sulama yok ama yazın var. Suyun yüzde 75’i sulamada kullanılıyor. Bunu da biriktirdiğimiz sularla karşılıyoruz. Enerji ihtiyacının yüzde 73’ünü dışarıdan karşılıyoruz. Bunun için 65 milyar dolar harcıyoruz. Cari açığın tamamı enerji ithalatından kaynaklanıyor. Rusya gazı kestiğinde hidroelektrik olmasaydı, Türkiye karanlıkta kalacaktı.”

Limak Holding Başkanı Nihat Özdemir, can kaybı ve iş kazası olmadan projeyi zamanında bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Küçük projelerle başladık ancak artık büyük projelere imza atıyoruz. DSİ bizim için çok önemli” dedi.

480 milyon TL’ye ihale edildi

DSİ Genel Müdürü Akif Özkaldı, bir ülkede kişi başına düşen elektirik üretimi ve tüketiminin o ülkenin hayat standardının nerede olduğunu gösterdiğini belirterek, “Enerjide dışa bağımlılığın azaltılması gerekir. O nedenle ülkenin yenilenebilir enerjisinin kullanılabilmesi gerekir ki bunun adı da HES’tir. Baraj 480 milyon TL’ye ihale edildi” dedi.