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Politika

Orman Bakanı: FETÖ ne büyük hainmiş!

"Yüzünde meymenet olmayan insanın arkasından nasıl gidersin?"

09 Eylül 2016 01:23

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu "FETÖ ne büyük hainmiş. Dünyada bunlar kadar hain olamaz" değerlendirmesinde bulundu. Eroğlu,  "FETÖ ne büyük hainmiş. Dünyada bunlar kadar hain olamaz. Adamın yüzünde meymenet yok. Kim buna nasıl inanıyor? Yüzünde meymenet olmayan insanın arkasından nasıl gidersin? Kendini 1 dolara nasıl satarsın? Neymiş Mehdiymiş. Sahtekar, alçağın tekisin sen, hain. Tarih boyunca sahte peygamberler çıktığı gibi sahte Mehdiler de çıktı. Ne Mehdisi, sen hainin tekisin. PKK'nın da, FETÖ'nün de inlerine gireceğiz. Terör hadisesini tamamen bitireceğiz" diye konuştu.

Habertürk’ün haberine göre Bakan Eroğlu, Kütahya ziyaretine Belediye Sosyal Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyerek başladı. Eroğlu, burada Kütahya Vali Vekili Sedat Oktar, AKP Kütahya milletvekilleri Şükrü Nazlı, Ahmet Tan ve Vural Kavuncu ile Kütahya Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, AKP Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, Kütahya İl Genel Meclisi Başkanı Musa Yılmaz, Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören ve protokol mensuplarının hazır bulunduğu toplantıda Kütahya il genelinde bakanlığının faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi.

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