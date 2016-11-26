Orman Bakanı: Avrupa’nın emniyet sibobuyuz; 5 milyon gibi bir göç olsa perişan olurlar

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Avrupa Parlamentosu'nun "Türkiye ile müzakereler dondurulsun" kararıyla ilgili olarak, "Türkiye terörün Avrupa’ya intikal etmemesi için, sıçramaması için bir duvar aslında. Avrupa’da bugün büyük göç dalgası yok. 5 milyon gibi bir göç dalgası olsa Avrupa perişan olur. Avrupa’nın emniyet sibobuyuz. Onu koruyan bir kaleyiz şu anda. Avrupa liderlerinden bazıları bunun farkında" diye konuştu.

Bakan Eroğlu, Türk lirasının dolar kaşısındaki tarihi değer kayıplarına ilişkin olarak, "Dış kaynaklı olabilir. Ama bizim ekonomimiz güçlü. Yatırımların teşviği ve kolaylaştırmalarla bunları da aşacağız. Kriz olmaz. Bunlar geçici. Türkiye’de istikrar var. Yabancı yatırımcılara da buradan sesleniyorum, mesaj veriyorum; Arkadaşlar Türkiye’nin bahtı açık, yıldızı parlak" görüşünü dile getirdi.

Milliyet’ten Abdullah Karakuş'un sorularını yanıtlayan (26 Kasım 2016) Bakan Eroğlu'nun açıklamaları şöyle:

AP’nin Türkiye ilgili kararını nasıl karşılıyorsunuz?

Biz de bir Avrupa devletiyiz. AB bizi çok bekletti. Aslında pek çok faslı aştık. AB’nin daha sonra aldığı pek çok ülkeden ekonomik açıdan diğer hususlar açısından biz daha ileriyiz. Aslında bizim standartlarımız bazı durumlarda AB standartlarından daha ileri. AB bunu siyasi sebeplerden dolayı kabul etmiyor. Her şey ortada. Bu siyasi bir karardır. Artık söylenecek bir şey yok. Biz yolumuza devam edeceğiz. Avrupa ile küsme durumumuz yok. Ticaretimizin yüzde 50’si Avrupa ile. Dolayısıyla Avrupa da Türkiye’den kendisini ayrı düşünemez diye düşünüyorum. İnşallah bu siyasi karardan çabuk dönerler.

"Göç dalgası olsa Avrupa perişan olur"

Avrupa’nın terörle mücadeledeki tavrını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Cumhurbaşkanımızın çok güzel bir sözü var; Türkiye terörün Avrupa’ya intikal etmemesi için, sıçramaması için bir duvar aslında. Avrupa’da bugün büyük göç dalgası yok. 5 milyon gibi bir göç dalgası olsa Avrupa perişan olur. Avrupa’nın emniyet sibobuyuz. Onu koruyan bir kaleyiz şu anda. Avrupa liderlerinden bazıları bunun farkında. Ama siyaseten nedense Avrupa Türkiye’nin büyümesinden, gelişmesinden çok çekiniyor. Halbuki Türkiye, AB’ye büyük katkı sağlayacak bir ülke. 3 milyona yakın Iraklı ve Suriyeli mülteciyi ülkemizde barındırıyoruz. 15-20 milyar dolar harcama yapmışız. Avrupa herhalde bunları dikkate alamıyor ya da siyaseten almıyor. Set olunmasa, teröristler Avrupa’ya dayansa, Avrupa’da yer yerinden oynar. Bugün Türkiye terörle sıkı mücadele ediyor. Hakikaten neticede teröristlerin de Avrupa’ya geçişini önlüyor. Bir duvar teşkil ediyor. Bu bakımdan Avrupa’nın Türkiye’ye terörle mücadelede yaptığı büyük gayretlerden dolayı teşekkür etmesi lazım. Ama destek olacağı yerde maalesef bazı Avrupa ülkeleri silah desteği veriyor, eğitiyor.

"Başkanlık Türkiye için zarurettir"

Başkanlık sistemi ile ilgili gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?

Başkanlık sistemi Türkiye için zarurettir. Rahmetli Özal, Demirel çok gayret etti ama muvaffak olamadı. O zaman olsaydı Türkiye çok daha ileri noktalarda olurdu. Çünkü Türkiye koalisyonlarla çok şey kaybetti. Bunları gördük. Bugün Türkiye’de siyasi istikrar olmasa terörle mücadele mümkün olamaz. Dünyada kriz varken bizde teğet geçti. Büyük sıkıntılar atlatıldı. Başkanlık, kabuğunu kırarak daha da büyüyen Türkiye için bir ihtiyaçtan öte bir zarurettir. Bunu bir mühendis olarak değil tarihçi olarak söylüyorum. Yakın çağ tarihini bilen bir kişi olarak Türkiye’nin bir an önce başkanlık sistemine geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir kişi ya da parti meselesi değildir, millet meselesidir. Söz konusu millet olunca gerisi teferruattır. Başkanlık Türkiye’nin büyümesi açısından şarttır.

"Su konusunda büyük yatırım yaptık"

Bu yaz susuzluk yaşanacak mı, barajlardaki son durum nedir?

Herhangi bir sıkıntı yok, tedbirleri alıyoruz. Su konusunda büyük yatırımlar yaptık. 2003 yılında 78 şehrimizde su yoktu. Biz 12 yılda bütün illerimizin su problemini kökünden çözdük. İstanbul’da su yoktu. Şu an Melen Barajı bitmek üzere, 2071 yılına kadar su problemini garanti edeceğiz. Sadece Melen Barajı’nda biriken su miktarı İstanbul’un 1 yıllık su ihtiyacının bir buçuk katını biriktirecek. Devasa bir baraj olacak. Türkiye’de mesele yaz aylarında ve kurak dönemlerde yetecek kadar su biriktirme meselesidir. İnsanlar kışın kullandığı suyun 2 katından daha fazlasını yazın kullanıyor. Biz bu sebeple biriktirme yapılacak baraj ve göletlerin sayısını çok artırdık. Toplamda baraj sayısı 408, gölet sayısı da 1000 oldu. Bu bir rekordur. Büyük barajları da bitirmek üzereyiz. Su biriktiremezsek suyu veremeyiz. İzmir’de Gördes Barajını yapmasak susuzluk çekebilirlerdi. Bursa’da Nilüfer barajını yapmasak Bursa bugün susuzdu. Su yatırımlarında dünyada ilk 3’e giren bir ülkeyiz. Arıtma, baraj ve gölet inşaatlarında dünya birinciliği bizde şu anda. Önümüzdeki pazardan itibaren Marmara, İç Anadolu sonra bütün Türkiye’yi kaplayan bir yağış geliyor. Kar yağışları da olur diye tahmin ediyorum.

"Bu devleti kurda kuşa yedirmeyiz"

FETÖ ile mücadelede neler yapıyorsunuz?

Kararlılıkla sürdürüyoruz. FETÖ çok alçak ve büyük bir plan. Dış desteği de var. Bu adama (Fetullah Gülen) din adamı, mehdi, kainat imamı şeklinde yakıştırmalar yapılmış. Aslında bir şeyi olmayan cahil biri. Bunu hazırlamışlar, yetiştirmişler. Sonra eğitime el atmış. Devletin bütün birimlerine sızmak için büyük bir hazırlık yapmışlar. 15 Temmuz’da tarihimizin en alçak ve kanlı bir darbe girişimi yapmaya teşebbüs ettiler. Bu ülkeyi yok etmeye çalıştılar. Bölme ve parçalama girişimiydi. Cumhurbaşkanımızın dirayeti ve milletimizin kahramanlığı ile hainleri püskürttük. Devlet içinden bunları temizlemek lazım. Bunlar akıllarını 1 dolara satmışlar. Dolarları okunmuş güya. Rüyalarla güya hükmediyor. Mehdi diyorlar, cennete götürecek diyorlar. Halbuki götüreceği yer cehennem. En az bizdeydi. 478 kişi FETÖ ile irtibatlı çıktı, görevden uzaklaştırdık. Savcılıklar işlem yapıyor. FETÖ ile mücadele kesintisiz devam edecektir. Bu devleti kurda kuşa yedirmeyiz.

Arabanın arkasına bağlanan köpek görüntüleri vardı Çorlu’da, bu konuda neler yapılıyor?

Görüntüleri görünce anında müdahale ettik. Araba ve yapan tespit edildi. Köpek alındı ve hemen Çorlu Belediyesi veterineri tarafından kontrol edilerek hayvan bakımevine getirildi. Köpeğin genel durumu iyi. Şahsa ilgili kanun gereğince 526 TL idari para ceza kesildi. Bu yapılan bizim kültürümüzde yok. Biz bütün hayvanları, canlıları severiz. Avrupa’da iğne ile uyutma dedikleri öldürme var. Bizde yok. Biz de aşılama, küpeleme, kısırlaştırma var.

"Dolardaki hareketlilik dış kaynaklı olabilir"

Dolardaki hareketliliği nasıl değerlendiriyorsunuz?

Dış kaynaklı olabilir. Ama bizim ekonomimiz güçlü. Yatırımların teşviği ve kolaylaştırmalarla bunları da aşacağız. Kriz olmaz. Bunlar geçici. Türkiye’de istikrar var. Yabancı yatırımcılara da buradan sesleniyorum, mesaj veriyorum; Arkadaşlar Türkiye’nin bahtı açık, yıldızı parlak. Bakın dünyaya en çok ulaşılan yer İstanbul. Rusya ile münasebetler düzeltildi. Biz stratejik noktadayız. İşbirliğini geliştireceğiz. Bütün ülkelerle ticareti geliştirmek en tabi olandır. Çin ile Hindistan ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Hindistan büyük potansiyel. Biz hem Avrupa ile bir taraftan batıya bakacağız ama doğu ile de ticari münasebetlerimizi geliştireceğiz.